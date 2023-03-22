普發現金今首日網登 新北推伴手禮等消費資訊搶食6千元大餅

全民普發6000元今日上午8點起登記入帳，登記前5日採取身分證字號或居留證號尾數分流，今日身分證尾數0、1可率登記，新北市經發局今則於臉書推出新北嚴選特色伴手禮、觀光工廠等消費資訊，搶食全民普發6千元大餅。

全民普發6千元今起登記入帳，今天可登記的民眾為身分證字號尾數0、1，尾數2、3的3月23日登記、尾數4、53月24日登記、尾數6、7的3月25日登記、尾數8、9的3月26日登記，3月27日開始則不限尾數0都可登記。

新北市經發局為搶搭此波普發現金商機，也於臉書貼出特色伴手禮 、美食名店、特色商圈等資訊，美味好禮包括文山包種茶/蜜香紅茶、武藏野伯爵瑪德蓮、北包種茶香蛋黃酥等。風味美食則有一口鮑、綜合海鮮沙拉、紅心美人舒芙蕾蛋糕。並推薦新北各區共19個商圈資 訊。

另外，經發局也推薦13行政區觀光工廠，包括手信坊創意和菓子文化館、阮的肉干產業概念館、連淨綠色科技概念館、玉美人孕婦裝觀光工廠等，期搭上全民普發6千元政策，提升新北經濟發展。

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