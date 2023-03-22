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普發現金今首日網登 新北推伴手禮等消費資訊搶食6千元大餅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
坪林最具代表性的茶品除了文山包種茶，還有蜜香紅茶。圖／新北市經發局官網翻攝
坪林最具代表性的茶品除了文山包種茶，還有蜜香紅茶。圖／新北市經發局官網翻攝

全民普發6000元今日上午8點起登記入帳，登記前5日採取身分證字號或居留證號尾數分流，今日身分證尾數0、1可率登記，新北市經發局今則於臉書推出新北嚴選特色伴手禮觀光工廠等消費資訊，搶食全民普發6千元大餅。

全民普發6千元今起登記入帳，今天可登記的民眾為身分證字號尾數0、1，尾數2、3的3月23日登記、尾數4、53月24日登記、尾數6、7的3月25日登記、尾數8、9的3月26日登記，3月27日開始則不限尾數0都可登記。

新北市經發局為搶搭此波普發現金商機，也於臉書貼出特色伴手禮 、美食名店、特色商圈等資訊，美味好禮包括文山包種茶/蜜香紅茶、武藏野伯爵瑪德蓮、北包種茶香蛋黃酥等。風味美食則有一口鮑、綜合海鮮沙拉、紅心美人舒芙蕾蛋糕。並推薦新北各區共19個商圈資 訊。

另外，經發局也推薦13行政區觀光工廠，包括手信坊創意和菓子文化館、阮的肉干產業概念館、連淨綠色科技概念館、玉美人孕婦裝觀光工廠等，期搭上全民普發6千元政策，提升新北經濟發展。

新北市經發局粉專：https://www.facebook.com/economic.gov

觀光工廠 身分證 伴手禮

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