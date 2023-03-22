小宅風潮燒到高雄 房仲曝這物件流通性最好

近年小宅風潮席捲全台，甚至燒到中南部，連高雄也不例外，據內政部不動產資訊平台資料顯示，2022年高雄25坪以下住宅買賣移轉筆數的佔比高達43%，是有統計數據以來的歷史新高，且與2009年的13%相比，13年來激增30個百分點。

東森房屋高雄自由店業務經理蔡明家表示，伴隨民眾居住觀念的轉變，市區土地資源的減少，以及高雄房價的飆漲，許多購屋民眾都紛紛把目光轉向小坪數物件，進而帶動此類產品交易量能持續走揚，在目前薪水追不上房價漲幅的宏觀背景下，未來高雄小宅交易佔比恐怕會繼續上升。

蔡明家指出，以往高雄民眾在買房時多數會選擇寬闊的透天厝，不過近年來小坪數產品愈來愈受到市場歡迎，究其原因，推估主要有以下三點。

第一，現在的年輕人因工作地點、作息步調、日後小孩學區及渴求有自己獨立生活的空間等因素，與長輩同住的比例不像以往，所以對於居住面積的需求就有降低的趨勢。

第二，隨著城市的快速發展，市中心可供大面積開發的土地資源捉襟見肘，基地面積的減少導致建商較少推出大面積建案。

第三，房價的飆漲致使購屋民眾的壓力日益加重，小坪數產品的總價相對較低，對小資族、首購族而言，是比較能在經濟能力負擔範圍內的選擇。

進一步觀察高雄小宅最熱銷的前五大行政區，目前以三民區小宅產品交易最熱絡，買賣移轉筆數達1,055筆，其後分別是鳳山區968筆、左營區853筆、楠梓區547筆和鼓山區500筆。

蔡明家表示，以上5個行政區都是高雄生活機能成熟的區域，區域房價也是高居前幾名，預算有限且有剛性需求的自住族群只能把目光投向入手門檻較低的小宅產品。

另外，上述行政區出於區域發展狀況及工作通勤考量，人口相對集中，區域租屋市場也很活絡，所以還有部分買房出租的投資族群，以兩房產品來說，月租金基本落在1.5~2.5萬元之間，投報率通常可以達到3%左右。

蔡明家指出，不少民眾都是購買小坪數住宅作為先安居、然後穩定中求發展的規劃，等累積到一定財富之後再來換屋，因此挑選最具抗跌保值性的產品就顯得相當重要，打算購買小宅的民眾應把握「買對地段」、「買對價格」兩大原則。

首先，建議購屋民眾優先選擇生活機能、交通機能成熟的區域，尤其隨著民眾對大眾交通運輸工具的依賴性愈來愈高，靠近捷運站周邊的住宅無論未來轉手或投資出租，都相對容易，其保值性與增值性當然更勝一籌。

再者，目前高雄以總價600~800萬之間的兩房物件市場接受度最高、流通性最好，若購屋民眾貿然入手總價過高的小宅產品，恐怕會徒增未來轉手的難度，也會影響日後的收益。