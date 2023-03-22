亨泰光2022年獲利創新高 董事會推舉第二代接新董座

亨泰光（6747）昨（21）日公告2022年全年合併營收為新台幣7億4,426萬元，稅後淨利254,457仟元，每股盈餘（EPS）10.56元，均創歷史新高表現，且較2021年分別成長約15%、6%及5%，主要在於台灣及中國大陸地區OK鏡（角膜塑型鏡）銷售金額持續成長。

亨泰光董事會昨日同步通過2022年度盈餘分配案，將配發約9.095元現金股利，配發率約達86％。此外，亨泰光董事會改選，原董事長暨創辦人吳泰雄卸任，總經理吳怡璁升任接下董事長職務，完成第二代接班。

亨泰光2022年營收獲利創歷史新高，主要在於台灣及中國大陸地區OK鏡營業額年增率達約22%，銷售規模經濟效益逐步發酵，推升2022年營業毛利率至68%，較2021年增加2個百分點，進而帶動2022年稅後淨利創歷史新高紀錄，達254,457仟元，EPS 10.56元。

亨泰光表示，公司自主研發的夜戴型OK鏡，透過鏡片之特殊光學設計，學生只需於夜間睡覺時配戴，在全身放鬆的狀態下進行角膜塑型，即可達到視力矯正及延緩視力加深的效果，完全不影響白天的學習與活動，相當適合9-18歲近視好發期的學生使用，是目前學童及青少年近視防控措施中成效最佳的方式之一。

亨泰光表示，公司是少數同時擁有台灣及中國大陸地區角膜塑型鏡醫療器械產品註冊證的廠商，在台灣以「美夢DreimLens」、「亨泰Hiline」、「邁兒康myOK」及「myOK BEFREE」等多項品牌，深耕眼科診所及各醫院通路，與眼科醫師合作，提供學童及青少年客製化近視防控產品，如角膜塑型鏡及近視防控光學鏡片等，以目前OK鏡在台灣六都推估滲透率僅約10%；在中國大陸地區滲透率更不到2%的情況來看，市場發展空間相當大，公司身為台灣OK鏡製造龍頭，並於中國大陸地區擁有兩張OK鏡上市許可，可望持續受惠此一商機，整體營運可望維持穩健的成長動能。

亨泰光表示，公司將持續研發各項客製化的功能性視光產品，預計今年第2季在台灣地區推出兒童近視控制用光學鏡片，並於傳統眼鏡行、眼科診所及教學醫院等通路，舉辦各式特殊隱形眼鏡講座及數位驗配體驗等活動，提高公司自製產品的能見度及公司近視防控相關產品的知名度。因應台灣與中國大陸訂單快速成長，公司第二條全自動化產線已於去年第四季加入生產行列，今年總產能可望再增加五成。

此外，公司積極布局新世代的視覺效能提升產品方案，已成功研發時空位移近視防控光學設計（Spatio-Temporal-Optical-Phase(簡稱S.T.O.P.)）技術，應用於跨年齡、跨種類的功能性視光產品上，S.T.O.P.產品將成為公司下一階段的主要發展計畫之一。未來除了青少年近視防控外，公司規劃陸續推出抗藍光、抗疲勞等視力提升用的功能型軟式隱形眼鏡，嘉惠各年齡層民眾。

S.T.O.P.已於去年第3季啟動多國多中心的臨床試驗計畫，今年首波將於西班牙、印度、中國及台灣等地的醫學中心，陸續進行臨床試驗，加速S.T.O.P.臨床試驗進度及產品通路佈建，未來隨S.T.O.P.產品在各國陸續取得醫療器材產品註冊證，公司的功能性視光產品將可望從目前少量多樣客製化的長戴型產品，擴大至多樣標準化的拋棄式產品，銷售地區亦可望從亞洲地區拓展至歐美等地，進一步提升銷售規模，挹注整體營收獲利表現。