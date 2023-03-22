第一次裝修必知！網友熱議找設計師5大優點、統包5大優點

找設計師或統包？哪個適合自己？

去年底PTT home-sale版上曾有網友提問：「設計這個東西，真的有需要嗎？」該名網友強調並非貶低設計師專業，只是對於室內設計基本行情價已到1坪5千元（設計基本費）感到不解，此番說法，在網路上掀起一波討論。

台灣的裝潢、裝修市場，大致分為找室內設計師團隊、統包公司及自行發包三種選擇，民眾可依自身需求和預算，挑選合適自己的方法。不少網友在裝潢房子前，對於「找室內設計師」或「找統包公司」猶豫不決，而這種兩方法究竟各有哪些優點？

首先，我們先釐清「室內設計師」與「統包」的定義。室內設計師會替屋主進行「一條龍規劃」，包含空間設計、色彩搭配、材料選擇等，具有專業知識與技能，同時也會提供各種設計圖，並向業主說明以供參考。信義居家協力商森活館室內裝修黃榮豐總監表示，找室內設計師是目前市場主流，適合比較忙碌、沒有時間或對室內設計完全沒概念，想委託專業人士全權負責規劃的人，黃榮豐總監強調，民眾在找尋室內設計師時，一定要注意對方是否有針對要裝潢的屋況進行全方面了解，給予良好反饋，才能避免踩雷。

至於統包是指整個裝潢工程全權委託統包公司負責，雖然統包會統一管理工班，同時負責建材的採買，但黃榮豐總監也提到，統包廠商可能本身的專業是泥作，若業主還有其他需求，像是木作、天花板、水電等，就還需要再轉發包給相關領域的工班，對此，找統包裝修，比較適合本身已具備裝潢、裝修，甚至具有設計知識的民眾，才能比較好掌握進度與細節。

另外，黃榮豐總監也指出，統包最大問題在於，通常統包師傅們不負責設計，也不會有設計圖，僅用口頭與業主溝通需求，因此容易發生成品與預期不相符的問題。而信義居家的統包師傅大多具備基本設計專業，可明確了解業主的需求，大幅降低與預期不符的狀況發生，同時也有提供室內設計、局部裝潢、系統櫃、防水工程、隱形鐵窗等裝潢修繕服務。

清楚了解「找室內設計師」與「找統包公司」差異之後，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，統計整理出網友熱議5大找設計師優點和5大找統包公司優點，幫助您作出決定之前，能更加明瞭其中細節，避免走上冤枉路。

image source：pexels

找室內設計師5大優點

No.1 會幫忙監工

裝潢工程有拆除、泥作、水電、衛浴、木作、油漆等流程，每一位施工師傅的作法不盡相同，施工時民眾也得花時間到施工現場監工，避免不良師傅偷工減料、成品不如預期等問題。

不過，並非每個人都有時間可以隨時去現場監工，因此找設計師最大優勢之一，每個設計師團隊都有長期配合的工班，設計師不僅對於工班師傅的施工方法、細節瞭若指掌，還會替業主到現場監工。另外，根據業主的需求，設計師也會親自與師傅們討論溝通，這部分會酌收「監工費」，但對於比較忙碌的民眾來說，找設計師裝潢房子，能幫忙監工，還能省下不少時間與心力。

民眾在網路上分享找設計師監工的心得：「設計師每週都會有當週的進度照片以及施作說明」、「設計師幫忙聯絡協調施工，並且負責監工，最後還幫我驗出接管處漏水和修繕」、「因為設計師都有幫我們監工，還會回傳照片」、「設計師日日來幫我們監工」、「設計師去監工，不時會拍照傳到相簿裡給我們看」。

延伸閱讀：裝潢要找「設計師」還是工班？過來人揭慘痛經驗：千萬別找認識的

image source: pexels

No.2 懂建材、軟件的特性及差異

裝潢的水很深！以磁磚來說，東南亞進口的磁磚與台製磁磚不僅價格差異大，品質也有落差，但多數民眾對於建材、軟件並不熟悉，若沒做足功課，花大錢卻買到便宜建材事小，最怕的是用到品質低劣的建材，後續衍生出住家安全問題。

設計師本身具備專業性，不僅會替業主把關選材用料，同時也會針對業主的需求及想法給予反饋意見，例如：窗簾該用什麼材質？地板要用貼的還是鋪地磚？傢俱該如何挑？整體空間色調該如何搭配才和諧？哪個品牌的油漆品質比較好？這一連串的問題，對於室內裝潢麻瓜的民眾來說，跟設計師討論，可以了解自己想使用的建材、軟件其差異性，避免出現裝潢品質的問題。

不少網友認為，設計師給予的專業建議，能讓住家裝修之路錦上添花：「設計師連在一些看不到的地方，使用什麼材料都會跟我們說」、「設計師挑的花磚超美」、「在設計師的幫忙及配色下，完成了我夢想中的美美廚房」、「我挑選完傢俱都會請設計師看一下」、「設計師在傢俱挑選部分，也額外幫忙挑選顏色、給建議」、「有特別請設計師幫忙選材」。

延伸閱讀：建材狂漲！老公勸買IKEA「將就」 網友熱議：買新家不裝潢可惜嗎

image source: pexels

No.3 成品與預期相符

無論是新屋裝潢、老屋翻修還是局部裝修，基本上，民眾對於成品都有一定的想像，設計師會積極聽取業主的需求與想法，進行調整與修改，透過專業知識與累積的經驗，與工班師傅一起完成符合業主想像中的成品。

很多民眾嘗試自己發包、找統包討論設計，但大多數工班師傅偏實作派，對於設計並非人人都有涉獵，因此，難免與業主產生認知落差。對此，若找設計師可能較能降低這類問題，能將自家空間的設計藍圖完美呈現出來。

很多網友分享自身經驗，認為找設計師，大部分成品結果都相當滿意：「裝潢的成果我們十分滿意」、「最後裝潢的樣子跟3D幾乎一樣，唯一不一樣的是比3D漂亮得多」、「我們與設計師開會來回修改了幾次，造就今天我們滿意到爆表的家」、「美感和設計也都符合我們兩人的想像和滿意程度」。

延伸閱讀：室內裝潢跟風流行「易產生年代感」？網友力推這風格永不過時

image source: pexels

No.4 售後保固服務

花了數十萬元，甚至上百萬元裝潢，萬一完工驗收時出現問題怎麼辦？設計公司都有提供售後保固服務，包含基礎裝修工程和系統櫃保固等，通常提供1年～3年的保固期，這段時間內修繕皆為免費，超過保固期則是酌收工本費。

哪些部分是屬於設計師保固維修範圍？舉例來說，像是燈具故障、木作封板裂開、門片變形等。不過，每一家設計公司的保固規範不盡相同，建議民眾簽約時，一定要跟對方確認清楚，以免損害自身權益。

找室內設計師裝潢房子有保固期，網友大讚：「設計師有提供1年保固，以後可以不用擔心了」、「在事後維修保固上非常負責，不會有成為裝潢孤兒的問題」、「設計師售後服務對我們來說很有保障」、「設計師售後非常好」、「當初承包設計師保固是1年」。

延伸閱讀：神啊請給我好的設計師！十大網友熱議室內設計媒合平台上線了

image source: pexels

No.5 預算的調配控管

每個人的喜好風格大不同，因此無論是硬體結構、空間動線、風格或陳列布置等，如何呈現出業主想要的感覺，必須仰賴設計師的專業與美感，才能避免成品出現拼湊感，因此，如何在預算內達到業主的要求，正是設計師的功力所在。

優秀的設計師不僅能打造出舒適美觀的空間，還能在預算範圍內精準調配，透過各種方式滿足業主想法和需求，同時省去不必要的成本，得以完美成就空間裝修，實現業主想像與期盼中的夢想住家。

不過，找設計師確實花費偏高，但其完整服務仍讓網友認為值得：「設計師提案時的價格，就是我們開給他的預算，算是控制的不錯」、「感謝設計師在我們的預算內完成幸福美宅」、「設計師會聆聽你的需求與預算」、「預算有限下，設計師非常的務實，也很直接給建議」。

延伸閱讀：為何破億豪宅都是毛胚交屋？網友：因為我要的你給不起

image source: pexels

找統包5大優點

No.1 幫忙看管工法

上述提到裝潢工程有拆除、泥作、水電、衛浴、木作、油漆等，裝修工程種類之多，而統包公司多數具有豐富的裝修經驗，可以全方面注意施工的各種細節，同時也會有窗口幫業主管理工班，緊盯工程進度，不用一一各自聯繫與注意，此為一大優點。

針對找統包施工相關事宜，很多有經驗的網友分享表示：「施工廠商會統一管理底下的工班」、「有任何問題都會幫我們處理掉 」、「工班的師傅都有跟我講解」、「會有人負責整合所有工程，不用一一聯繫」、「讓我可以將部分毫無頭緒的工程交由對方處理」。



延伸閱讀：天花板師傅開冷氣吹 原PO怒電費誰負責？過來人反勸：不要跟木工過意不去



image source: pexels

No.2 可以直接溝通

統包公司會有窗口統一幫業主管理工班，對民眾而言，找室內設計師可能還要過層層關卡，才能將訊息傳遞給工班師傅，找統包似乎更能直接將自己想法向工班完整說明。但也因為彼此之間都是以口述方式表達想法，因此統包師傅是否好溝通、好相處，這一點也是相當重要。

網友認為能遇到好溝通的統包，相當幸運：「這組統包算好溝通，肯詳細說明工法」、「很幸運遇到好溝通的夥伴」、「總是很有耐心幫忙解決問題和提供意見參考」、「跟我們預想的價格不會落差太大，而且好溝通，人也滿老實的」。

延伸閱讀：買房裝修最怕用不上！「釘死」設計最讓人後悔 這種設計讓兩派網友論戰

image source: pexels

No.3 省錢

上述引言提及找統包適合比較有裝修經驗的民眾，因此有相關經驗的業主，通常都會找統包負責裝潢，因為只需負擔工程費用，毋需額外支付設計費和工程管理費用，雖然必須自己到場監工，但能省下一筆費用，達到省錢目的。

網友表示：「我們找統包另外做，應該可以節省費用」、「找統包，優點是自己監工，省下再被設計公司中間賺差價的錢」、「為了省錢當然可以選擇統包」、「我為了省錢請統包」、「基於省錢因素，最後決定找統包來做」。

延伸閱讀：買房後沒錢做裝潢！網授省錢招數：微裝潢找統包就可以

image source: 網路溫度計

No.4 擁有較大的主導權

如果您是屬於凡是都想自己來，對任何事情都想一手掌控的個性，相對來說，頗適合找統包施工，因為可以直接面對工班師傅，擁有較大的主導權。雖然過程中，來回溝通耗時耗力，但最後的成品是依據自己的想法完成，心中獲得的成就感無法言喻。

許多找統包裝修的網友分享：「對於所有的大小事，業主必須要有自己有想法才適合找統包」、「老婆對家中的規劃很有想法，想直接找統包就好」、「雖然所有東西都要自己決定很燒腦，但最後完工成品很滿意，也很有成就感」。

延伸閱讀：錢錢換到這些無用東西？10大網友熱議「最後悔」裝潢

image source: pexels

No.5 比較注重實用性

好想要美式鄉村風、韓系簡約風、日系無印風格的裝潢！由於大部分統包公司不負責設計，單純以工程協調管理為主，加上具有實際在工程現場的實作經驗，因此會提供最實用的裝修方案為主要目標，適合風格簡單或有局部裝修需求的民眾。

許多網友認為統包師傅就是實際：「統包更加重視機能方面的裝潢」、「實用性其實比較高」、「能夠提出一些比較具實用性的建議，注重結構安全與實用性」、「重視居住實用性大於美觀者，可以考慮 」。

延伸閱讀：買房重度裝潢真的好看嗎？ 網笑：台式裝潢就是滿滿系統櫃

image source: pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年03月15日至2023年03月14日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『找設計師、統包優點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之延伸趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

udn討論區