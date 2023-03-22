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不甩升息！全台十行政區房價照噴 這區漲最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
七都房價漲幅以桃園市楊梅區居冠。圖／591房屋交易網提供
七都房價漲幅以桃園市楊梅區居冠。圖／591房屋交易網提供

中央銀行將於23日宣布是否繼續升息，自去年3月央行啟動升息循環迄今已滿一年，各界原以為暴衝的房價會打住，但根據591實價登錄統計，過去一年仍有多個行政區一年內漲幅超過1成。

其中桃園楊梅增加26%最多，其次為高雄鳳山25%，汐止16%第三名。

591分析，楊梅原先就有不少企業廠辦，近年受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上有火車站及五楊高架，交通便捷，尤其五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客，也吸引新竹客自住或投資出租買盤，拉抬當地房市行情。

漲幅同樣超過2成的鳳山區，今年房價正式突破2字頭。

鳳山為高雄人口最多行政區，生活機能成熟，除了捷運橘線，未來還有黃線，建設方面則有鳳山火車站空中鳳城、大東文創之星、三井LALAPORT等商場規劃，在人口紅利及建設利多下，房市持續熱絡。

漲幅第三名新北市汐止區，今年房價逼近4字頭。

汐止與相鄰的南港、內湖相比房價具有相當優勢，因此有半數的買盤來自台北客，區域未來還有民生汐止線及捷運基隆線等建設題材，可望改善汐止對外交通不便的痛點。

第四是台中精華區西屯，該區為市政府所在地，周邊百貨商辦林立，加上中科大量就業人潮，替西屯帶來龐大購屋需求；此外，該區除了七期豪宅聚落外，最令人矚目的水湳經貿園區也坐落於此，發展受期待。

房價漲幅超越1成的還有新北八里。八里為雙北房價親民區，受惠淡江大橋即將通車、八里輕軌等議題，以及台北港特定區規劃遊憩、運輸、娛樂複合式機能，在建設陸續到位展望下，帶動八里地區房市發展。

第六名則由桃園龜山奪得，今年房價正式站穩3字頭，龜山鄰近雙北，房價親民，還有機場捷運行經，成為雙北首購天堂，尤其區域內A7重劃區推案熱絡，加上大量合宜住宅釋出，房市交易熱絡。

再來為高雄鼓山區，北高雄房市近年受到台積電設廠鼓舞，原本就是蛋黃區的鼓山也受到激勵，鼓山有農十六及美術館兩大豪宅特區，區域有百貨商場、捷運、輕軌加持，生活機能豐富，在地人搶進，也吸引外地客。

同為蛋黃區的還有台南東區，今年房價突破2字頭，該區擁有百貨及捷運藍線議題建設利多，其中區域內平實重劃區新建案成交價已來到5字頭，連帶推升當地中古市場行情。

第九名則由桃園八德奪下，該區有大湳生活圈及八德擴大重劃區兩大交易熱區，交通方面仰賴國道2號及國道3號，未來還有捷運綠線及捷運三鶯線延伸至八德，對於通勤族更加便利，因此也吸引雙北買盤。

第十名則由新竹竹北奪得，以竹科買盤為主的竹北，為這波房市多頭的最大贏家，近年房價漲不停，就連去年科技業退燒，房價仍持續上揚，可見竹北房價沒有最高只有更高。

資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄
升息一年，高雄鳳山房價漲幅逾2成。圖／591房屋交易網提供
升息一年，高雄鳳山房價漲幅逾2成。圖／591房屋交易網提供

房價 機場捷運 房市

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