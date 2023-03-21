淡水秀233自助畫室音樂講座 一邊聽歌一邊畫畫
自許為「觀音山大使」的創作歌手阿家（林助家）將於4月29日周六下午，與「 秀233自助畫室」共同舉辦聽歌彩繪講座，主題是「青山猶原在 幾度夕陽紅-觀音山的容顏 郵差阿家的音樂夢」，表演者是阿家與琵琶女王蘇若暐。現場演唱加上恣意揮灑畫筆，一起度過閒適放鬆的周末午后。
阿家出生於彰化淳樸農村秀水鄉，退伍後與家人北上定居，曾做過餐飲、錄音助理、郵差等工作，郵差一職還做了七年之久，最終選擇了最喜愛的音樂之路，他的詞曲創作有著深刻的人文描寫，卻又樸實、平易近人。
駐唱起點就是淡水第一漁港的「榕堤西餐廳」，之後也在五股觀音山、漁人碼頭等多地駐唱。創作曲目以台語為主，非科班出身但努力自學，作詞作曲一手包。阿家個人除了台語歌曲創作，同時也與琵琶女王蘇若暐、旅台日本創作歌手馬場克樹「爸爸桑」組成「八得力」（=電池Battery）的創作獨立樂團，阿家擔任團長音樂負責編曲、合音跟電子琴伴奏，透過音樂跟大家分享生活的能量。
2016年阿家終於熬出頭，為大愛科普節目「沈睡的容顏」譜寫了「伊的面容」插曲並發行第一張EP專輯，2018年以「火金姑慢慢仔飛」一曲受邀「吾鄉風光 - 2018總統府音樂會」詮釋新舊交融古縣城彰化，2020年由滾石唱片發行「人文歌謠觀音山」全創作專輯，2022年為公視開播新節目「食老哺塗豆」創作片頭，2023年舉辦個人多場台文創作音樂會。
秀233自助畫室執行長顏艾玨表示，藝術本身沒有既定的表現模式，畫畫、音樂、各式各樣的設計都是一種藝術行為的展現，尤其是到了風景優美、場地舒適、心曠神怡的漁人碼頭，會發現淡水確實是讓人自在畫畫的好地方。講座時間是4月29日（周六）14:00-16:00，內容包括原創音樂演唱+彩繪30*30+飲料一杯。地點在淡水區觀海路199號的「Show233魚藏文化館」（漁人碼頭情人橋旁）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言