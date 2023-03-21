淡水秀233自助畫室音樂講座 一邊聽歌一邊畫畫

自許為「觀音山大使」的創作歌手阿家（林助家）將於4月29日周六下午，與「 秀233自助畫室」共同舉辦聽歌彩繪講座，主題是「青山猶原在 幾度夕陽紅-觀音山的容顏 郵差阿家的音樂夢」，表演者是阿家與琵琶女王蘇若暐。現場演唱加上恣意揮灑畫筆，一起度過閒適放鬆的周末午后。

阿家出生於彰化淳樸農村秀水鄉，退伍後與家人北上定居，曾做過餐飲、錄音助理、郵差等工作，郵差一職還做了七年之久，最終選擇了最喜愛的音樂之路，他的詞曲創作有著深刻的人文描寫，卻又樸實、平易近人。

駐唱起點就是淡水第一漁港的「榕堤西餐廳」，之後也在五股觀音山、漁人碼頭等多地駐唱。創作曲目以台語為主，非科班出身但努力自學，作詞作曲一手包。阿家個人除了台語歌曲創作，同時也與琵琶女王蘇若暐、旅台日本創作歌手馬場克樹「爸爸桑」組成「八得力」（=電池Battery）的創作獨立樂團，阿家擔任團長音樂負責編曲、合音跟電子琴伴奏，透過音樂跟大家分享生活的能量。

2016年阿家終於熬出頭，為大愛科普節目「沈睡的容顏」譜寫了「伊的面容」插曲並發行第一張EP專輯，2018年以「火金姑慢慢仔飛」一曲受邀「吾鄉風光 - 2018總統府音樂會」詮釋新舊交融古縣城彰化，2020年由滾石唱片發行「人文歌謠觀音山」全創作專輯，2022年為公視開播新節目「食老哺塗豆」創作片頭，2023年舉辦個人多場台文創作音樂會。