陸府垂直森林相繼落成 最新推案「陸府續森」受矚目

以生機建築聞名的陸府建設，近幾年推案集中在低密度的單元二重劃區，繼「陸府植森」以首座單元二建案入列台中十大豪宅之後，第二件作品「陸府觀森」也於近日落成公開，景觀強度與藝術氛圍令外界驚嘆，市場也對即將公開的「陸府續森」充滿期待。

全新落成的「陸府觀森」，採取「弱建築、強景觀」的方式，每戶的植樹大陽台、花台、串連「跳島陽台」，打造四面全綠化的垂直森林建築，是台中第三個落成的宜居住宅案。

不只建築物自身綠化，陸府更將社區周邊的區域，自「陸府植深館」沿著益豐路往大墩12街口，延伸出一條綠意廊道，其中「陸府綠角」是結合裝置藝術、景觀與停車空間的創新設計，刻意用綠意景觀為鄰里美化。

「陸府觀森」社區街角處有陳煜權老師的《春分》大型雕塑藝術品，象徵種子發芽欣欣向榮的意象，更特別請來董陽孜老師，為案名量身題字，一旁的車道規劃也因採用石材打造，營造出車輛駛入洞穴般的氛圍，搭配上方的飛鳥意象，給人一種遊子返家、心安神定的感覺。

在產品規劃方面，「陸府觀森」有57、65、100坪的3、4房產品，戶戶三面採光，高樓層合併戶露台坪數可達20多坪，是市場中少有規劃，得以在大樓中創造別墅生活。

同時，每戶配有2個植樹大陽台，將近3坪面積是室內之外，額外可利用的空間，可作為第二個客廳、戶外用餐區、陽光書屋等，甚至可以做時下盛行的瑜珈運動。

在公設的部分，陸府社區中使用率最高的「生機廚房」，在「陸府觀森」以「森林廚房」之名服務客戶，吧檯與一般座位區空間，由精緻服務關係師們的巧手，讓住戶能自在享用美味餐點，成為陸府主人家的最佳宴客場所，能夠享受親自下廚的樂趣與熱誠。

今年329檔期，陸府延續「生機美學實踐家」的美好理念，將持續深耕新市政綠特區的單元二，推出第6號垂直森林新案「陸府續森」，目標客層鎖定高資產族群。

陸府在龍聖路的1,204坪基地上，將打造一棟22樓高、戶數共76戶的生機建築，結合與時俱進的技術工法與前瞻設計，再現垂直森林與陸府式生活，也希望在繁華都會之中收攬森態之境，營造出隱富山居的閒適生活感，接續推行生機建築理念。