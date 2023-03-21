太景流感新藥大陸市場授權健康元藥業 簽約金近九千萬

太景*-KY（4157）今（21）日晚間公告，擬將自行開發的流感抗病毒藥物TG-1000中國大陸及港澳市場，授權給健康元藥業，除了簽約金人民幣2,000萬元（約新台幣8,872.5萬元）之外，後續還有里程碑款、及上市銷售後不超過11%之銷售權利金。

太景*-KY公告指出，子公司太景生技與太景醫藥研發(北京)公司，擬與健康元藥業集團股份有限公司簽訂專利實施許可暨商業化合作合同，將流感抗病毒新藥TG-1000（帽依賴性核酸內切酶抑制劑）的專利實施許可暨商業化合作合同，授權健康元在許可區域（含中國大陸及香港、澳門特別行政區，不含臺灣）內開發、製造和商業化。

太景*-KY表示，健康元藥業將於合約生效後支付簽約金人民幣2,000萬元（約新台幣8,872.5萬元），後續再依成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及藥品上市等時程支付里程碑款，上市銷售後另有不超過11%之銷售權利金。

由於太景的這項TG-1000已經完成二期臨床試驗，後續TG-1000臨床試驗將由健康元全額出資接手主導推進，繼續投入成人劑型三期臨床試驗、小兒劑型臨床試驗及後續上市事宜。