攜手「發發發發」！王品供應商年會 紀念品竟是這串數字

王品（2727）集團今(21)日召開供應商年會，董事長陳正輝率集團主管群，感謝合作夥伴長年支持，一同走過風雨、共創新局。現場並送出每家供應商總值8,888元的現金抵用券，讓所有與會的供應商笑得合不攏嘴。

值得注意的是，近幾年在市場引發熱烈討論的王品「股東大禮包」，預計4月20日最後過戶日之後公布。而今天供應商年會紀念品禮物，也等於為今年股東會紀念品方案預告「絕對不會比去年差！」，王品請股東們拭目以待。

王品每年發放的股東會紀念品，一直是市場上關注的熱點。去年王品祭出「3,000元股東大禮包」，包括現金抵用券、王品瘋美食APP電子抵用券等。

而根據統計資料，截至3月17日止，王品的股東人數為7萬1,431人，與去年同期的8萬566人相較，減少9,135人。其中，持股不到1張的股東人數有6萬4,707人。

王品2022年合併營收183.21億元，稅後純益2.58億元，每股稅後純益5.15元，較2021年虧損1.44元大幅成長。法人估，隨著疫情解封，餐飲消費市場復甦，今年集團合併營收可望突破200億大關，續創歷史新高，並有機會賺逾一個以上資本額。

睽違三年，走過疫情陰霾，王品集團選在台中烏日高鐵站特區的臻愛花園酒店召開供應商年會，供應商夥伴逾400家、超過700人共襄盛舉，隨著王品集團餐飲版圖擴大，今年也加入更多零售、電子支付、行銷領域的合作夥伴。

陳正輝帶領集團高階主管一同出席，對供應商夥伴表達深切感謝。而今年也是王品集團創立30年周年，供應商年會紀念品禮物相當優渥，每家供應商都拿到一張總值8,888元的現金抵用券，合計送出的金額超過350萬元。

陳正輝在抵用券上寫道：「王品30而立，因為有您。感謝您30年來的一路相挺，經歷疫情我們都體會一起吃飯就是最好的事」！陳正輝也敬祝供應商們生意興隆，「與王品攜手發發發發」。

陳正輝表示，集團為達成迅速展店目標，從食材採購、店面裝修到後端的訂位、結帳系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應能量支援，王品也期待與合作夥伴攜手前進，共創新局。

另外，今年獲選為王品集團優良供應商的合作夥伴，囊括食材、加工品、設備、工程到預約系統、廣告行銷、資訊系統等服務商，標示著王品從單純的餐飲公司，擴大至全台最有影響力的餐飲集團。