沒錢砸了？才進長榮海運不到一年 傳「恐沒年終」員工錯愕

疫情效應下長榮海運連續兩年獲利暴增，有員工「被錢砸醒」領到最高52個月年終羨煞一班勞動族。不過，近日有自稱新入職長榮不到一年的網友爆料，內部私下傳出「今年很有可能不會像前兩年領那麼多，甚至沒有」，讓他的發財夢秒被現實砸醒。

該新員工於Dcard工作版發文指出，踏入長榮海運不到一年，日前與公司「學長姐」聊天提及年終，他估算，前輩們如果考績沒有太差，基本上這兩年年終最少也會領近500萬元。

「剛進公司覺得可以領到這麼多」，新員工覺得一定要積極表現，讓考績好一點，年終肯定也會很不錯。不料，後來前輩們卻說，「今年很有可能不會像前兩年領那麼多，甚至沒有」。具體原因沒說清楚，似乎有些航線出現虧損，又加上疫情高峰期已過等等因素。

原PO也奉勸，為了超高年終獎金擠破頭想進航運業的人還是好好考慮，「畢竟這工作還是挺累人的，想到我一次都沒領到就覺得當初好X」。

網友紛紛安慰「雖然慢了但好好待還是能吃到魚尾」、「沒事啦，船員也沒有，只有拿來搪塞我們的防疫獎金」、「才3月，菜逼八是在期待什麼年終，財報營收一季一季看，11月再來說嘴」，也有人直言「Scfi運價指數早已崩盤」、「去年年底景氣就開始下滑，疫情紅利已經結束了」。

長榮海運去年大賺3342億元，交出史上最好成績單，董事會決議每股擬配息70元，殖利率逾40%，股息殖利率高居台股之冠。

此外，長榮海運的員工，除去年底發放約50個月年終獎金外，公司14日公布員工酬勞還有19.18億元可發放，估算每位員工還可領約62萬元，以月薪6萬元計算，等於再多領10個月獎金。