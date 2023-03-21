台船環海與台北海洋科技大學攜手 開立「離岸風電乙級船員訓練專班」

為培養台灣海事工程船員以落實政府離岸風電產業本土化政策，台船（2208）旗下台船環海風電工程公司與台北海洋科技大學攜手合作，開立「離岸風電乙級船員訓練專班」昨(20)日在台北海洋科技大學國際會議廳正式開訓，將培訓出台灣首批海事工程專業船員。

而學員們在接受8周完整培訓課程後，將取得乙級船員資格並可投入由台船環海投資興建的大型海事工程船「環海翡翠輪」服務。

「環海翡翠輪」為台灣首艘本土投資並於台船高雄廠設計建造之大型全迴旋浮吊船，預計今年下半年後可正式交船於風場作業。「環海翡翠輪」隸屬於本國籍輪並配置本國籍船員，今日船員訓練專班即為培訓出國內符合離岸風電工程需求之基礎船員，並為「環海翡翠輪」建立本土人才資源而開立。

本次學員由台船環海先行廣招，經面試評選後皆為年輕且對離岸風電具有熱忱之潛力學員；訓練機構更結合台北海洋科技大學之專業師資與完善的培訓課程，將有助於學員完整吸收海事工程船船員之專業知識與技能，以符合未來於工程船實務操作之需求。

本期訓練班培訓內容為協助學員取得符合STCW公約各項訓練證照及乙級船員適任證書資格，受訓日期為3月20日至5月21日，結訓後依工作專業需求再提供進階之訓練課程包含GWO專業訓練、進階認證(GWO EFA、GWO ART、GWO SLS)、高壓電訓練、電技師相關訓練(ETO Electro Technical Officer）、起重機操作訓練（Crane Operator）等，待所有課程完訓後，更進一步安排海上實務訓練，以順利銜接海上職場之工作任務。

台船環海執行長Marco Kanaar在開訓典禮中勉勵在場學員，台灣的離岸風電產業正值起飛發展的最好時機，未來船員完訓後將在台灣第一艘自建離岸風電工作船「環海翡翠輪」上服務，並與國際級技術團隊共事、獲取寶貴實務經驗與離岸風電知識，將訓練期間所學完整應用，未來參與更多台灣風場建設。

「環海翡翠輪」是台灣在離岸風電海事施工技術與國際接軌之重要船機，而本土專業人才是擔負起工程技術移轉之重責，而今日專班之開訓即為台灣在海事工程人才培訓邁入重要之第一步，相信本國籍之環海翡翠輪結合本土之專業船員，必能帶動台灣在離岸風電海事工程之永續發展。