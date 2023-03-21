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王品召開供應商年會 子公司「萬鮮」正式亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團今天召開供應商年會，董事長陳正輝感謝供應商夥伴長年支持。圖／王品提供
王品集團今天召開供應商年會，董事長陳正輝感謝供應商夥伴長年支持。圖／王品提供

睽違三年，走過疫情陰霾，王品（2727）今（21）日召開供應商年會，由王品董事長陳正輝率主管群感謝各大供應商長期支持，共計400家供應商出席、700人與會，旗下供應鏈子公司「萬鮮」也正式亮相，展現從採購、加工、檢驗到銷售一條龍服務的強大實力。

王品首次對外界公開旗下供應鏈子公司「萬鮮」公司，提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售服務，2018年成立至今，擁有自建蔬果加工中心、肉品加工廠、超過40家國內零售通路，自行開發並銷售超過40種以上冷凍食品、飲料、醬料商品，甚至已外銷北美、東南亞、澳洲市場。

「萬鮮」為王品集團旗下25個品牌、306家門店最堅實供應後盾，透過加工廠、物流能量，每日即時供應符合規格的蔬果、肉類，承接料理前置的清洗、切菜、切肉等作業，「將廚藝留在廚房」，協助門店順暢完成料理與服務工作。

萬鮮可提供多達150種規格蔬菜、肉品加工，協助截切、加工到品質檢驗的一條龍服務，目前已獲得多家餐飲同業合作，在缺工的現實下，更多業者尋求相關服務，也期盼與供應商夥伴深化合作。

今年獲選為王品集團優良供應商的合作夥伴囊括食材、加工品、設備、工程到預約系統、廣告行銷、資訊系統等服務商，標示著王品從單純的餐飲公司，擴大至全台最有影響力的餐飲集團，「王品瘋美食APP」具備訂位、支付、優惠回饋多種功能，2022年會員數已突破280萬，將挑戰突破300萬大關，也是王品數位化發展重要里程碑。

王品同步分享集團下一步發展策略，今年展店目標新增30~50家，延續多品牌、多品類腳步，將重心放在火鍋、燒肉、韓國料理等餐飲趨勢品類，而相同品類則以不同價格帶，垂直搶占市場份額，為達成迅速展店目標，從食材採購、店面裝修到後端的訂位、結帳系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應能量支援。

王品集團 餐飲 陳正輝

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