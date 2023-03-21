中福再傳財報危機 董座陳建懇請前董座召開福興董事會

原以為下市危機已經解除的老牌紡織廠中福國際（1435），再傳財報危機。昨（20）日才剛恢復交易的中福，董事長陳建今日卻刊登半幅報紙廣告，懇求中福前董事長暨福興負責人黃立中，召開子公司福興的董事會並提供相關財報，以利中福編制111年度年報。

陳建表示，為避免欠缺福財報數字，導致111年第2、3季財報拖延而遲遲未能上傳，影響投資人權益甚鉅之事再次發生，懇請黃立中體恤投資人，召開福興董事會並通過經公正會計師查核之財報，否則中福財報恐又陷入困境。

陳建今日刊出兩張福興投資的回函照片，表示中福因簽證會計師查核/核閱第2季暨第3季財務報告需要，於2月14日函請福興提供其111年第2季、第3季自結財務報表等，但福興卻先回函表示：「貴司來文所述及請求與事實不合且於法不合」。

3月3日，中福再次函請福興於3月8日17時前提供其111年第2季至第4季之財務報表及自結數等，而中福簽證會計師則在3月9日14時收到福興111年第2季及第3季自結報表，而後進行財報編製，趕在下市期限前完成財報上傳（3月15日財報上傳、20日恢復交易）。

3月10日中福再度函請福興於3月16日前召開董事會，並提供經董事會通過且經會計師查核簽證之111年財務報告，卻在3月14日接獲福興回函，要求中福先提供111年第4季自結財務報表，讓福興編製111年第4季財務報表。

因此，3月16日中福再度發函福興，要求於3月21日17點前召開董事會，並於3月17日通知福興，將前往福興公司實地拜訪（實際查核）。