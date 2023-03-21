林口4樓法拍、他用社區最高價搶 專家：這情況衝昏頭

林口「立軒天美」一間4樓戶，日前淪法拍，前二拍沒人出手，三拍底價降至1,764萬、每坪約22萬，結果吸引34組人瘋狂搶標，最終以2,650萬元脫標，拆算車位後，單價達36.4萬元，追平社區最高價。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，此一投標價格明顯偏高，推測可能是得標人看到現場投標熱絡，一時衝昏頭，雖是4樓產品，仍決定以實價資料社區最高價投標。

他表示，雖然得標價偏高，且近期房市買氣明顯走滑，但也未必「標到就套到」，目前該社區有物件上網求售，同坪數、高樓層，總價3,388萬元，拆算車位一坪要47萬元，遠高於脫標價。

林口立美天軒位於文化一路二段，樓高14層，屋齡約8年， 實價資料，個案交屋時成交價登錄多在3字頭，單價在31萬至34萬之間，2016年以後一度跌至2字頭，近二年屋主轉手有賺有賠，最新一筆13樓交易，每坪達36.4萬元，創社區新高。

根據法院公告，該社區一間4樓戶，含兩車位總坪數約79坪，去年11月淪入法拍，一拍底價2,754萬流標，二拍也無人出手，本月17日，法院公告三拍，底價降至1,764萬元，扣除車位單價約22萬元。

由於價格明顯低於市價，且三拍改為點交案，引起法拍市場關注，17日開標，多達34組人，包括代標業者、專業投資人，自住客到場投標，最後由一位民眾加價886萬，以2,650.2萬得標，扣除車位，每坪36.4萬元，追平社區最高價。

徐華辰表示，當天法院有6件法拍屋，大多為一拍，很少人會投標，其中有二件雖然價格便宜，但一件沒有土地所有權，一件只有持分土地，現場人潮洶湧，投標人一看就知道都是為了林口「立軒天美」而來。