116間房只租不售 聲寶斥資20億 新北興建首座銀髮宅

新北市今年1月統計數據顯示，老年人口已達68萬5千多人，約占總人口數的17.13%。聲寶集團看準熟齡消費市場，透過市府土地使用變更，今在新北市土城區動土打造供60歲以上長者居住的「橘青春」樂齡宅。新北市長侯友宜表示，這是聲寶集團全台第一座銀髮宅，期盼這棟蓋完後再一起找地蓋第二棟。

新北市長侯友宜今天上午出席動土典禮時表示，12年前新北市65歲以上人口僅34萬，如今已達68萬，長輩需減少臥床時間，要在地樂活環境要做好，聲寶在土城工業區內建造全台第一座銀髮宅，距離土城醫院不遠，希望這棟蓋完以後，再與聲寶合作於新北市境內蓋第二棟。

聲寶董事長陳盛沺則說，過去聲寶在板橋、土城共四個廠，今年最發跡就土城這塊地，旁邊國美建設蓋豪宅搭配「橘青春」樂齡宅，實現組裝三代，不是同居，但能就近來玩。他說，退休後更要活得快樂，錢不拿出來用、少年的怎麼辦，並在侯友宜面前說以後的總統要注意這個，老人要花錢、不要臥床，藉此帶動建築產業，無論全台或新北，期望未來做更大型的銀髮宅。

位在永寧科技園區的聲寶四廠，占地面積806坪，原為塑膠廠廢棄後，透過土地使用變更將乙種工業區變更為住宅區。聲寶公司斥資20億元，打造地上12層樓、地下4層樓，總樓地板面積5130坪的銀髮宅。全棟116間房只租不售，每單位15坪初估最高租金6萬元，預計2025年底完工。

不過這棟不是有錢就可入住，聲寶公司設定5大條件包括須年滿60歲以上、無法定傳染病及失智等、可自理日常生活、無犯罪紀錄，最後則是須經綜合評估適合者才能入住。而該建物並非老人安養院，而是希望讓退休生活更樂活，建物內因此除搭配醫療團隊，更多的則是烹飪、瑜珈、桌游、體適能、戶外足湯等設施，樓頂還有空中花園、星光影音、露天吧檯等提供休閒生活。