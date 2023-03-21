跟著「扶幼比」降！兩都購屋坪數大縮水

根據內政部戶政司資料統計，全台扶幼比，也就是每100個工作年齡人口所需扶養幼年人口數(0-14歲)，2022已降至17.2%，代表台灣平均5~6個青壯人士只扶養一個小孩。

其中六都扶幼比最高的是桃園，19.5%，不過相比十年前，也減少了約2.3個百分點，也是六都十年內縮減最多的城市。台中市去年扶幼比為18.9%，相比十年前減少了2.1個百分點，為六都扶幼比下滑的亞軍。

台灣房屋集團進一步統計實價登錄交易資料，人口結構走向「精緻化」的同時，民眾購屋坪數也下滑，近十年減少最多的都會，也是桃園市與台中市，桃園從44.6坪減少至40.5坪，縮水約4坪左右。

台中市則從46.6坪，去年平均購屋坪數只剩約40.6坪，縮水達約6坪，居六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園早年推案以透天產品居多，近年受惠於高鐵和機捷的交通便利性，成為大台北一日生活圈中，房價較親民的城市，吸引不少北部年輕家庭客群移居。

也因為桃園航空、物流、工業，影視等產業發展規劃，近年建商看好就業發展帶動的租賃和購屋市場，推出不少兩房產品，吸引單身上班族購屋，人口普遍年輕化，使扶幼比持續降低。

台中近年則因中科等產業園區發展興旺，帶動就業人口與房價，尤其是2021年捷運正式通車後，沿線區域新推案房價高貴，在總價考量下，近年的交易主力也以小宅為主。

南二都扶幼比十年減少1.7個百分點，整體的扶幼比也偏低，高雄16.1%為六都之末，坪數需求也縮減2.7坪。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，南部產業發展失衡，青壯年移居到工作機會多的都市工作，往往就近落地生根，導致南部越生越少，並使家戶人口減少，空間需求精簡化，尤其高雄近年房價補漲，購屋族也因而越買越小。

張旭嵐分析，隨扶幼比降低，住宅產品將呈現三大趨勢：第一，「電梯社區吃香」，單身族、頂客族增加，小家庭成主流，因此小坪數住家需求增加，並且更依賴社區規劃，比如電梯產品，或有休憩空間、多元公設的社區型產品，將會是市場主力。

第二，「重教育機構品質」，父母生得少，會更願意砸重金栽培，催化幼教機構投入更好的設備與更大的發展空間，而教學口碑好的明星學區宅，仍是搶手產品。