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微星深耕永續 上百員工插秧挺小農

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星深耕永續，上百員工插秧挺小農。微星／提供
微星深耕永續，上百員工插秧挺小農。微星／提供

光著腳，踩進泥土，將一株株秧苗親手插入土壤，體驗農夫的辛勞，也向自然學習。這是積極落實ESG承諾的微星（2377），2023年為員工所舉辦的首場永續活動；超過100名微星員工及眷屬，上周末在宜蘭蘇澳參與「有機米插秧體驗」，親身體會有機稻米的栽種過程，培養對食物、資源及環境的珍惜，共同為地球減碳盡心力。

隨著淨零減碳趨勢成形，ESG策略也成為企業基礎的必修課。微星人力資源處協理簡文哲表示：「MSI微星科技作為全球PC領導品牌，除了提供優質創新的產品，亦努力推動企業社會責任，透過這次活動，可以讓員工帶領孩童體驗有機稻米栽種，透過親自參與友善耕作，來了解食物來源及相關知識，以強化永續農業。」

簡文哲指出，有機農業是可持續發展的農業模式，透過減少化學農藥與肥料使用來降低溫室氣體排放，降低極端氣候風險，有利環境永續，還能促進生物多樣性，同時保護農民健康及提高農民收入。

近年來，微星持續深化永續治理，在公司內部鼓勵員工了解ESG議題，除了有機米插秧，去年也帶領超過百名員工參與認養台江網仔寮沙洲造林、舉辦宜蘭壯圍沙丘植樹等活動，共種植超過1,500棵樹，希望幫助恢復自然生態，為微星與台灣的下一代埋下永續的種子。

在帶領員工學習ESG之外，微星更在產品製造力求減碳，10多年前就將氣候行動整合至全球營運策略，2008年起推動溫室氣體盤查，並持續投入節能整改、設備汰換，自2007年至2021年止，碳排放已達成減量48%，並規劃目標2030年將減至60%，以期減緩對環境造成的衝擊。

除了從自身出發，微星也帶領生態系的合作夥伴響應，2010年起導入綠色產品管理平台（Green Product Management, GPM） ，已累計超過1,000家供應商承諾、並簽署微星「符合環保要求保證書」，同時累計完成17萬筆承認零件管理，致力以更環境友好的方式，生產更多優質科技產品。

微星深耕永續，上百員工插秧挺小農。微星／提供
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