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新竹市政府特區掀推案潮 建案紛紛搶進巨城商圈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市「城市之森」建設以綠帶、藍帶、人文走廊將市府周邊區域煥新，購屋焦點重回市中心。業者／提供
新竹市「城市之森」建設以綠帶、藍帶、人文走廊將市府周邊區域煥新，購屋焦點重回市中心。業者／提供

竹科營業額連年破兆元並續創新高，2025年將再新增「寶山二期」與「竹科X」兩基地，在產業成長與高科技菁英湧入的同時，也提升對生活環境品質的需求。新竹市「新竹之森」建設便以綠帶、藍帶、人文走廊驅動市府周邊區域煥新，也吸引罕見的預售新案相繼搶進老城區，掀起市場熱門話題。

首先，位於公道五路占地9公頃的中油油庫完成土壤整治及環境監測，於今年2月啟動變更都市計畫法定程序，進行中的「竹科X計畫第二期」未來將與鄰近的台肥科商園區、藝文高地總計36公頃用地，成為全台首座都市型科學園區，活化成為新竹第二條科技廊帶，預期創造1萬個就業機會、與400億產值與商機。

目前，竹科X園區的台肥TFC ONE大樓已進駐企業包括艾司摩爾（ASML）、英特爾（Intel）、輝達（nVIDIA）、科林研發等知名外企，新竹第二個成長引擎儼然成型，也為鄰近的新竹市區帶來可觀發展前景。

房產業者分析指出，新竹市政府特區因發展成熟，開發素地取得不易，千坪規模以上的大基地多靠開發商長年整合，或藉由危老都更方式進行重建開發。近年新竹市推動的「新竹之森」計畫，將市區內的綠意步道與護城河水岸整合，成為新竹最具生態永續的宜居區域。加上市中心集客力強的巨城商圈、優良學區機能，推升房市新一波交投熱潮。對比外圍竹北市、關埔重劃區動輒上看每坪80萬元的單價，新竹市府特區不論在房價或地段機能性上，都更具優勢。

根據內政部實價登錄資料，去年第4季進場的預售新案「鴻柏鴻上」，基地位在新竹火車站與三民公園周邊，規劃40-47坪的三、四房格局，最高成交價已近每坪69萬元，幾近完銷。另外位在北區北大路的「春福大雋」鄰近新竹市立棒球場，產品規劃42-72坪住家，已公開銷售，實價登錄也亦站上6字頭。

新竹市府特區新案潮來勢洶洶，以北大路、東大路為中心放射狀分佈就有8至9個住宅新案將推出，若以近年東大路兩旁土地單價爆衝三位數的成本價推估，未來新竹市府特區的新案單價站上7字頭，將屢見不鮮。

其中，即將於今年329檔期進場的「利晉曙光」，基地位在北大路近東大路，緊鄰曙光女中、曙光國小，1,132坪的基地面積是新竹市區多年未見的大基地開發案，規劃興建樓高24層的建築，可望成為新竹市中心的新地標建築。

業者表示，「利晉曙光」與未來新竹市總圖「知識峽谷」對望，與「新竹之森」綠園道串連，以及周邊高等學府林立，力求打造新竹市人文地標豪邸，以中大坪數產品訴求企業主、醫師、科技高管等高資產族群。

竹科

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