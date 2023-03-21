台中山城一哥新屋5年漲4成 預售案上看5字頭

東森房屋表示，豐原雖然身處台中蛋白區，房市表現不落人後，實價資料顯示，目前豐原新成屋平均房價每坪26.8萬元，相較於2017年每坪18.4萬元，五年激增8.4萬元，成長幅度超過4成，近一年豐原已有多筆預售屋的成交單價站上5字頭。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，很多年輕人覺得豐原是台中的蛋白區，區域發展不如蛋黃區亮眼，其實豐原是原台中縣首府所在地，區內生活機能成熟。

此久，豐原周邊有許多中小型加工廠及科學園區，很多財力雄厚的企業主、二代和科技新貴都會選擇住在豐原，在這些高收入買盤的支撐下，豐原的平均房價一直都處於台中蛋白區的天花板級別，是當之無愧的「山城一哥」。

他表示，未來豐原在國道四號豐潭段、后里科學園區擴廠、豐洲工業區傳產升級、豐原客運轉運中心、國民運動暨兒童運動中心等多項重點項目的加持下，區域房市交易量能仍有持續走揚的可能。

東森房屋豐原成功加盟店副總凃睿凱表示，豐原地小人稠，區內剛性需求相當旺盛，自住買盤差不多可以達到7到8成，除在地的年輕首購族外，近年來也有很多在后科工作的高階主管或科技新貴定居豐原。

以往豐原以透天厝最熱銷，隨著民眾居住觀念轉變，加上房價飆漲，總價相對親民且有社區管理的大樓華廈愈來愈受關注。目前豐原新建大樓、華廈普遍落在2~3字頭，部分新建案可以達到4~5字頭，與台中蛋黃區相比，豐原的房價仍然很有競爭力。