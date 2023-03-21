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榮剛30周年廠慶 捐贈救護車回饋鄉里

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
榮剛30廠慶，左起：榮剛副總陳麗玲、執行副總李郁真、台南市市長黃偉哲、台鋼集團會長謝裕民、榮剛董事長王炯棻、榮剛總經理康永昌。榮剛材料/提供
榮剛30廠慶，左起：榮剛副總陳麗玲、執行副總李郁真、台南市市長黃偉哲、台鋼集團會長謝裕民、榮剛董事長王炯棻、榮剛總經理康永昌。榮剛材料/提供

榮剛材料（5009）3月19日在台南市柳營科工區總部舉辦了盛大的三十周年慶活動，包括台南市市長黃偉哲、台鋼集團會長謝裕民、立委賴惠員、議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿及集團旗下各公司董事長總經理出席。董事長王炯棻與近千名員工共同祝賀榮剛生日快樂，並期勉同仁以堅定的心和奮鬥的精神，一起攜手邁向下一個30年，續創公司巔峰。

榮剛材料科技前身是榮剛重工於1993年成立，在1999年更名為榮剛材料科技。是一家從煉鋼、鍛造、輥軋、熱處理到精整具備完整生產設備能量與專業的團隊陣容，產品行銷全球45餘國，以八大工業國家為主。其產品廣泛應用於航太、能源、醫療、汽車、機械工模具等領域，是台灣特殊合金鋼產業的唯一領導品牌。

王炯棻在致詞中表示，榮剛在五年前注入台鋼集團的管理方法，經營團隊秉持「認真、專業、守紀律」的精神，強調穩健經營，產品聚焦優化及綠能發展，產線組織大改造，將老舊設備復新升級，擴建優質新設備，除既有能源、航太、油氣等產業的市場外，更擴大在機械汽車產業與軍工的量能，持續發揮產銷綜效，鋪墊出長期競爭力與企業永續發展，除擴大了國際市場的佔有率，也提升了公司的獲利能力和競爭力，包括營收、獲利、股價皆有大幅成長。

王炯棻指出，榮剛在2022年獲得了公司治理評鑑前5%的優異成績，展現公司的透明度和責任感。謝股東、供應商、客戶、銀行與各鄰里鄉親等各界的支持和協助，也謝謝員工們的努力和貢獻。榮剛將繼續保持創新精神和社會責任，成為全球特殊合金鋼的佼佼者，更願意讓台灣以榮剛為傲。

謝裕民在致詞中提到，近幾年地緣政治讓國際軍工需求大幅增加，榮剛的特殊鋼要做國家國防自主發展的重要後盾，成為隱形的護國神山。勉勵榮剛除了繳出漂亮的財報，也要記得福報，持續回饋社會深化ESG，幫助弱勢，贊助體育賽事，帶動全民運動文化，創造共榮。

在三十週年慶活動中，榮剛也舉辦公益園遊會，邀請附近的社區居民、學校，活動熱鬧非凡，並邀請供應商、銀行共同捐贈一輛價值450萬救護車給台南市政府消防局第一大隊新營分隊，體現了榮剛的社會關懷和公益精神。

榮剛三十週年慶活動，不僅是榮剛過去30年發展歷程的縮影，是一個重要的里程碑，也是展望未來的開端。榮剛表示，公司將繼續秉持著「品質、服務、創新、責任」的經營理念，為客戶提供最優質的產品和服務，為員工創造最幸福的工作環境，為社會付出最有價值的貢獻，為台灣的特殊合金鋼產業奠下最穩定的基石。

榮剛材料 王炯棻 航太

延伸閱讀

榮剛 衝刺軍工、航太

創業30年回饋南市 榮剛材料捐市價450萬救護車

全民權證／榮剛 挑價內外10%

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