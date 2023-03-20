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心「星」相繫！伊莎貝爾推出星繫禮盒搶疫後伴手禮商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「小紅帽莫莉歷險記」以童趣故事小紅帽莫莉歷險，展現法式童話療癒感。伊莎貝爾提供
「小紅帽莫莉歷險記」以童趣故事小紅帽莫莉歷險，展現法式童話療癒感。伊莎貝爾提供

隨著疫情遠離，各種家庭、朋友聚會及商務拜訪活動增加，拉近這幾年因疫情產生的距離。國內喜餅禮盒龍頭品牌伊莎貝爾食品推出全新「星繫禮盒」，搶攻疫情過後的伴手禮或彌月禮盒市場商機。

「星繫禮盒」以鬆軟蛋糕體為主軸，伊莎貝爾食品希望藉此連結起與親朋好友間的距離；或是選擇當作分享滿滿幸福感的彌月禮盒，都是不錯的選擇。

伊莎貝爾食品指出，有一種距離，雖然不是緊緊相依，卻依然能夠感受到彼此溫暖，那就是兼具視覺與味蕾享受的蛋糕或甜點，能輕易的拉近彼此距離。

「星繫禮盒」精選6款伊莎貝爾經典單品，包括軟綿微鹹甜的起司布雪、慢火精心烘焙的長崎蛋糕、酸甜清爽的青蘋果桑堤酥、濃郁奶香爆棚的戀戀金莎、巧克力蛋糕體佐法式藍莓果醬風味的貝迪特、濃醇巧克力與調味酒完美融合的波爾多真巧蛋糕，豐富組合一次滿足喜歡多重享受的味蕾，激盪出生活幸福滋味。

另外，「小紅帽莫莉歷險記」以童趣故事小紅帽莫莉歷險，小紅帽莫莉勇敢面對大野狼帶來的陰影，在森林裡展開一段奇幻冒險之旅，展現法式童話療癒感。

伊莎貝爾食品表示，該禮盒也帶有期許孩子在未來每個成長階段，都能憑著勇氣迎接挑戰的祝福寓意，是富有童趣與生命力的時尚獻禮。

備受矚目的特色單品「土鳳梨布雪」，則是用在地台灣味碰撞西方甜點。很受國人喜愛的土鳳梨內餡，酸甜滋味包裹在鬆軟的布雪裡，層次感豐富，好吃不在話下；另外，有如重返初戀滋味的皇冠甜甜圈草莓菓菓，可愛又時尚。

星繫禮盒以鬆軟蛋糕體為主軸，精選6款伊莎貝爾經典單品組合。伊莎貝爾提供
星繫禮盒以鬆軟蛋糕體為主軸，精選6款伊莎貝爾經典單品組合。伊莎貝爾提供

疫情 甜點

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