長興銅陵蓋合成樹脂新廠 預計2024年投產

配合市場需求成長，長興材料（1717）持續擴增產線，今（20）日代子公司長興材料（銅陵）公告，與江蘇中柢建設簽訂2.142億元人民幣（約合新台幣9.46億元）的廠辦大樓工程合約。長興表示，安徽銅陵廠於2021年投資設廠，占地約225畝，將分三期建設年產19.4萬噸合成樹脂，第一期投資約6.83億元人民幣，規劃年產能6.8萬噸，預計最快將於2024年投產。

看準疫後經濟復甦需求，長興指出，除了在安徽銅陵新建合成樹脂廠外，另外在江蘇蘇州則擴增乾膜光阻塗布產線，高雄路竹則是擴增特用材料新產能。另外，著眼於全球供應鏈轉移至東南亞的趨勢，審慎評估東協市場潛力中，已購入馬來西亞廠區鄰近土地，一有需要即可進行擴廠。