快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

長興銅陵蓋合成樹脂新廠 預計2024年投產

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

配合市場需求成長，長興材料（1717）持續擴增產線，今（20）日代子公司長興材料（銅陵）公告，與江蘇中柢建設簽訂2.142億元人民幣（約合新台幣9.46億元）的廠辦大樓工程合約。長興表示，安徽銅陵廠於2021年投資設廠，占地約225畝，將分三期建設年產19.4萬噸合成樹脂，第一期投資約6.83億元人民幣，規劃年產能6.8萬噸，預計最快將於2024年投產。

看準疫後經濟復甦需求，長興指出，除了在安徽銅陵新建合成樹脂廠外，另外在江蘇蘇州則擴增乾膜光阻塗布產線，高雄路竹則是擴增特用材料新產能。另外，著眼於全球供應鏈轉移至東南亞的趨勢，審慎評估東協市場潛力中，已購入馬來西亞廠區鄰近土地，一有需要即可進行擴廠。

人民幣

延伸閱讀

大基金投資 轉向強鏈補鏈

指甲出現裂痕、脆弱易斷怎麼辦？醫：維生素D缺乏造成，靠「曬太陽」加速人體自行合成

央視「3·15」打假／安徽山寨香精米年賣千噸 能薰跑老鼠

我撞死人需要錢…AI「擬真兒子聲」騙走老夫妻64萬 合成管道竟是這裡

相關新聞

教會出售北市蛋黃區會館 吸9組人馬搶標

仲量聯行表示，財團法人天主教瑪利諾會委託公開標售、位於台北市中山區的台北會館，已於今（20）日上午成功脫標。個案吸引9組...

科技園區成房市火車頭？台中預售屋交易量四分之一集中這裡

科技園區成為房市火車頭！根據最新統計，台中市科學園區旁五個行政區的全年預售屋成交戶數，占全市預售屋成交量的四分之一；且進...

商總明日赴陸參訪　聚焦食品、農漁產與金融等議題

疫情趨緩後，兩岸逐漸恢復實體交流，前總統馬英九才宣布月底赴陸祭祖，但工商團體走的更快，商總明日將由理事長許舒博率團至北京...

郵政VISA/金融卡 付郵資點數加倍送

為歡慶郵政成立127週年，並鼓勵民眾體驗i郵箱便捷寄件服務， 中華郵政公司自2023年3月20日起至12月31日止，舉辦...

不只是補助 林右昌：住宅政策是一種投資

內政部長林右昌今(20)日拜會居住正義倡議團體崔媽媽基金會，就住宅政策傾聽民間團體聲音並交換意見，林右昌表示，住宅政策不...

拜會崔媽媽基金會 林右昌：住宅政策是一種社會投資

內政部長林右昌今(20)日拜會居住正義倡議團體崔媽媽基金會，就住宅政策傾聽民間團體聲音並交換意見，林右昌表示，住宅政策不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦