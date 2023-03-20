科技園區成房市火車頭？台中預售屋交易量四分之一集中這裡

科技園區成為房市火車頭！根據最新統計，台中市科學園區旁五個行政區的全年預售屋成交戶數，占全市預售屋成交量的四分之一；且進一步細究各行政區銷量最好的建案並非以價格取勝，業者說，科技族群購屋重規劃配備、性價比與地段未來性，吸引科技族出手購買的關鍵仍在產品本身。

根據內政部實價登錄資料統計，台中市2022年預售住宅大樓與華廈共計交易1萬1,469戶，而鄰近中科、后科園區的行政區，包括西屯、大雅、龍井、沙鹿、后里等五個行政區，合計銷售戶數達2,859戶，占全市預售大樓成交量的四分之一。當中又以西屯區全年成交1,686戶占最多，其次依序為沙鹿、龍井、后里、大雅。

2022年台中科學園區周邊行政區預售住宅大樓與華廈成交戶數一覽。資料來源：內政部實價登錄

調查該五個行政區中成交戶數最多的預售新案，分別為后里區的「展裕丰格」、龍井區的「國聚之璟」、沙鹿區的「德光聚」、大雅區的「青成日禾」。

其中，「展裕丰格」在當區市占率達66%，為五區當中排名第一，相當於后里區每售出5戶住宅大樓或華廈，當中就有3戶選擇「展裕丰格」，個案表現相當突出。

據「展裕丰格」已購客戶表示，因自身從事科技產業的關係，曾經在新竹、台中、后里各園區間調動，從原本在后里租屋到決定自購，主要因為觀察后科的企業廠商大手筆投資擴廠，產業與就業市場都處於急速爬升階段。

當地住房需求缺口龐大，加上具有產品特色的建案訊息，都會在科技同儕之間口耳相傳，跟進買入的人不少。

行銷專案詹明傑指出，「展裕丰格」已購客具有科技產業背景的比例高達六成，介紹購買的比例約有三分之一以上。

分析科技族群購屋最在意的特點，包括此案的日系營造品管、豪宅建築規劃，以及科技智慧配備如人臉辨識、能源車充電設備預留等先進超前的特色，都是讓科技新貴覺得買到面子與裡子。

此外，后里區房價尚處於補漲階段，「未來的產品、現在的價格」，價值大於價格就是讓科技族買單的關鍵。

其次，中科台中園區所在的大雅區，由於已無大片開發腹地，新案供給少，該區銷售最高的預售案為「青成日禾」，鄰近上楓國小、大雅國中、上楓商圈，市占率達47%，勝出的主因在於機能與稀有性。

另外，龍井區的「國聚之璟」已購客中，超過五成從事科技產業，建商將科技新貴的生活模式融入住宅規劃中，例如科技業重視健康而將健身房的配置拉高比例，重視家庭生活而在室內格局配置獨立餐廳空間，加上鄰近中科商圈的地段優勢，受科技族青睞，市占率有28%。