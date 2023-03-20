緩解缺水危機 安平再生水廠每天供應1萬噸水給南科

欣陸投控旗下欣達環工負責的台南市安平再生水廠新建工程統包計畫，今天舉行再生水廠第一期通水啟用典禮，每天可供應1萬噸再生水給南科園區，除穩定台南高科技產業水源促進產業發展，也降低民生用水資源不足的風險。

出席典禮的內政部次長吳堂安表示，安平廠總建設經費約41億元，其中內政部補助約32億元，並將於4月底擴增至2萬噸再生水供給，有效緩解南部地區近30年降雨最少的缺水危機，更強化在地水資源調度使用。

欣達環工執行長周黎明表示，本案目前達成第一期通水目標，全期則預定於明年完工，產水規模屆時將擴大至每日3.75萬噸再生水，供產業調配使用。周黎明說，極端氣候造成各地水資源的缺乏和不穩定，再生水計畫已成為各縣市政府調配各地產業及民生用水的良方。

本計畫內容包含興建安平再生水廠、環境教育中心、輸水管線及高階處理設施等。再生水廠之處理流程採2階段RO處理，確保水質符合高科技產業先進製程用水標準，並設有能源回收裝置，以符合永續發展及推動節能減碳；地面建築物則融合周邊紅樹林保育地景，實現水源永續概念。此外，環境教育中心亦規劃部份區域，作為民眾駐足休憩的新據點。

欣達環工現有8個水務相關專案在手，其中4個為再生水相關，除本案外，還有「高雄鳳山溪再生水 BTO 計畫」、「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO計畫」及「高雄橋頭再生水廠BTO計畫」等。