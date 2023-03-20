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不只是補助 林右昌：住宅政策是一種投資

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內政部長林右昌今(20)日拜會居住正義倡議團體崔媽媽基金會。圖／內政部提供
內政部長林右昌今(20)日拜會居住正義倡議團體崔媽媽基金會。圖／內政部提供

內政部長林右昌今(20)日拜會居住正義倡議團體崔媽媽基金會，就住宅政策傾聽民間團體聲音並交換意見，林右昌表示，住宅政策不單只是補貼、支持或是補助，而是一種社會投資，期待能與民間社團一起推進社會進步。

林右昌表示，他在就讀台大城鄉所時就曾與崔媽媽基金會認識，今天特別前來除了看看老朋友，更重要的是要就住宅政策進行請益與交流。

林右昌說，住宅問題的解決不僅讓民眾可以安居樂業，更有助國家社會及經濟發展，同時也提升整體的生活品質，所以他認為推動住宅政策，是一種社會的投資。

另對於民眾關心的青年購屋積金政策，林右昌表示，目前正在研擬中，將在整體的規劃及配套研擬完成後，會正式向大眾報告推動。

林右昌說，崔媽媽基金會協助政府推動住宅政策，幫助民眾滿足租屋需求，今天主要是來請益及瞭解基金會執行遭遇的困境，期能持續攜手努力，為民眾解決居住問題。

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