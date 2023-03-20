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北台3區新案房價走跌 專家曝真相、買家沮喪

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園大園區客運園區。記者游智文／攝影
桃園大園區客運園區。記者游智文／攝影

市調統計，過去一年政府積極打炒房，但北台灣新建案房價仍有15%漲幅。其中漲幅前六名行政區，全數超過3成，最多的寶山區高達8成。不過，也有三區平均房價不漲反跌。

這三區是宜蘭礁溪鄉、基隆安樂區以及桃園大園區，去年第4季新案房價和2021年第4季相比，下跌1%至4%不等。

住展雜誌企研室經理成采錡分析，這三區平均房價雖然下跌，但和打炒房關係不大。

其中礁溪部分，主要是目前在售建案多是成屋、舊案，且多為休閒宅，少了較高價的新案，加上礁溪休閒宅需求減少，建案議價空間擴大，因此平均房價出現下降。

基隆安樂區則是線上新案銷售告一段落，在部分新案結案後，區域只剩價格較低的舊案，因此平均房價行情出現微幅下滑。

至於大園區，先前在青埔特區有不少建案，拉高平均房價，隨青埔建案陸續結案，加上近年新案主要集中在房價較便宜的客貨園區，區域新案價格因此每坪下跌3千元。

成采綺表示，雖然政策不利房市，但在通膨、成本推升之下，過去一年北台灣整體房價仍持續上揚，只是漲幅收斂，但即使如此，北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價仍在去年成為絕響。

至於未來房市，今年329檔推案量衝破4千億元，較去年同期大增逾九成，再創歷史新高紀錄，顯示建商信心仍高，後續房價表現須視329檔期銷售情況，

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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