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哪種房型最保值？ 這產品5年漲幅35%第一名

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／樂屋網提供
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買房求保值，樂屋網統計實價資料指出，就近5年的房價增值情況來看，3房表現最佳，房價增值35%，其次為2房33%，最差為1房，5年增值17%，4房以上漲幅則是19%。

另外單價部分，包括電梯大樓、華廈和公寓，2022年1房（含套房）每坪為61.8萬元，單價最高，其次為4房以上49.3萬元，2房為35.5萬元第三，3房為32.2萬元最便宜。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於1房、套房這類住宅，多半集中在人口稠密的都市地區，這些區塊普遍房價較高，自然也會拉高單價，且因為坪數小，換算成單坪價格時，本來就容易拉高。

4房以上房型的部分，洪安怡指出，這類住宅不乏大坪數的豪宅，因而拉高單價，至於2房和3房，算是目前普遍購屋市場主流，不容易受極端值所影響，價格相對平均。

洪安怡分析，現行以子女數較少的小家庭成購屋主力，2房和3房等小型住宅更受歡迎，因而更有機會推升房價。

反觀4房和1房，若是坪數過大的豪宅，因為房價基期高，漲幅相對有限，至於1房和套房，多半為過度型產品，以單身族或投資族為主，加上貸款成數受限，轉手度遠不如2房、3房，價格也比較不容易推升。

洪安怡表示，在台灣少子化及高房價等背景因素下，可能會加劇這種因不同房數影響的房價趨勢變化，建議自住型買方購屋時，除了考慮目前需求，也可將未來的生活規劃一併納入考量，選擇盡可能長期滿足需求的房型。

資料來源／樂屋網提供
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