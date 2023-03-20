哪種房型最保值？ 這產品5年漲幅35%第一名

買房求保值，樂屋網統計實價資料指出，就近5年的房價增值情況來看，3房表現最佳，房價增值35%，其次為2房33%，最差為1房，5年增值17%，4房以上漲幅則是19%。

另外單價部分，包括電梯大樓、華廈和公寓，2022年1房（含套房）每坪為61.8萬元，單價最高，其次為4房以上49.3萬元，2房為35.5萬元第三，3房為32.2萬元最便宜。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於1房、套房這類住宅，多半集中在人口稠密的都市地區，這些區塊普遍房價較高，自然也會拉高單價，且因為坪數小，換算成單坪價格時，本來就容易拉高。

4房以上房型的部分，洪安怡指出，這類住宅不乏大坪數的豪宅，因而拉高單價，至於2房和3房，算是目前普遍購屋市場主流，不容易受極端值所影響，價格相對平均。

洪安怡分析，現行以子女數較少的小家庭成購屋主力，2房和3房等小型住宅更受歡迎，因而更有機會推升房價。

反觀4房和1房，若是坪數過大的豪宅，因為房價基期高，漲幅相對有限，至於1房和套房，多半為過度型產品，以單身族或投資族為主，加上貸款成數受限，轉手度遠不如2房、3房，價格也比較不容易推升。