TVBS實境露營節目延續華燈初上 與告五人合作片頭曲〈我想要佔據你〉

TVBS《光露營就很忙了》即將於4月播出，今(19)日搶先曝光與「新聲代大勢樂團」告五人合作最新片頭曲〈我想要佔據你〉。告五人替戲劇《華燈初上》打造的片尾曲〈好不容易〉，成為2022年多個數位平台的人氣冠軍歌曲，在華語樂壇穫得獲得極大共鳴。告五人再次與總製作人林心如的首部實境綜藝《光露營就很忙了》合作，表示：「從《華燈初上》創作延續到這次再與心如姐的實境節目《光露營就很忙了》合作〈我想要佔據你〉，感到非常榮幸。」

實境露營節目《光露營就很忙了》由總製作人林心如領著光小姐們體驗野外生活，問及平常是否喜歡露營，告五人雲安表示：「如果時間充裕算是喜歡的，小時候爸爸媽媽常常帶我們去露營。」談起最難忘的露營經驗是曾碰到野生動物熊，全家拿起鍋碗瓢盆開始敲敲打打想把熊嚇跑，才知道下次不要再去那邊露營因為那是熊的棲息地，也跟露營地老闆說明，後來那邊就改為保護地。

告五人想與光小姐們露營許願「需要有冷氣」

告五人坦言想與全部的光小姐們一起去露營，感覺很幸福，談起露營必備告五人哲謙是煮泡麵，可以在小溪流旁看著山煮泡麵，吃泡麵配美景，非常chill。而告五人犬青說自己還是需要有可以洗澡的地方，一旁的哲謙虧她還有「一定要吹冷氣」，雲安也補充：「之前說要去露營，但犬青一定要吹冷氣、洗澡的地方，那就得要找露營車，才能什麼都可以。」犬青羞回：「所以我們三個曾一起租過露營車出去露營過。」

問起如果有奢華五星級露營或是有絕世美景的溪邊野營，告五人會選擇哪一項，犬青毫無疑問地說一定是豪華露營，哲謙矛盾表示，「想要野營，但還是希望有水電的溪邊」，雲安也是豪華露營「不洗澡真的沒辦法」。

告五人哲謙分享透過節目的開心、愜意感，讓自己想起小時候第一次露營時，「晚上很冷兩人或三人一起睡在睡袋裡，包起來好舒服，還有跟朋友玩山坡丟球，有美景環繞，看著節目想起以前露營的回憶非常難忘，一定要鎖定」。