永昕生醫人力縮減三十多人 加速朝向細胞治療轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕生醫（4726）上周五（17）日傳出裁員逾40人的消息，且有被裁員的其中一名員工向媒體投訴不知裁員標準為何。永昕生醫今（19）日表示，調整人力是因為考量市場趨勢與公司整體營運需求，為了加速細胞治療與ADC（抗體藥物複合體）轉型，過去傳統微生物訂單隨市場需求下滑，因而重新調整組織人力。

永昕生醫表示，公司現有員工380人，這次調整人力約三十多人，且分散在不同部門，對於有被離職的員工向媒體投訴的行為，公司無法置評。

永昕生醫是國內生醫界的專業CDMO（委託開發暨製造服務）廠，今年前二月合併營收9,482.9萬元，年增26.49%，由於公司持續進行產能擴充，目前仍在燒錢，去年每股淨損2.74元。

永昕生醫表示，依據市場趨勢及公司營運規劃，於3月17日執行人力縮減計畫，過程中並未面臨員工抗議的問題，對於有被離職的員工向媒體投訴的行為，公司僅能尊重。公司表示，實際上調整人力少於40人，調整人力是因為通盤考量市場與公司整體營運需求，朝向細胞治療轉型，過去傳統微生物訂單隨市場需求下滑，因而重新調整組織人力，調整後也不影響接單、訂單。

至於裁員後馬上調薪，公司說是屬於年度計劃，希望不要造成留下的員工恐慌、太過擔心。

裁員 離職

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