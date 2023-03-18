2023高雄房市供給量估計較去年減3成 房價仍居高點！

2023年房地產市場撲朔迷離，高雄市不動產開發商業同業公會理事長陸炤廷語重心長地說，建築業在這三年裡遇到近30年都沒發生過的事，建商夾在中央打房政策與敏感的買氣間相互衝撞，外冷內熱，備受考驗，預判高雄今年供給量會比去年減3成，甚至降到1.5萬戶以下，砍了對半。

戴德梁行董事總經理顏炳立預估，今年全台房市交易約30萬棟。高雄呈現量縮、價緩跌趨勢，且蛋白區大樓以小宅產品為主流，房價帶也從4、5年前的平均15萬元跳漲到單坪30萬元，買氣轉為觀望。他建議，能買透天就不買大樓，蛋黃區若跌10%、蛋白區跌15%，就是進場時機，要等房價下跌2成以上，絕不可能。

陸炤廷說，今年高雄申報開工戶數只有過去高點的一半，供給量估計年減3成，前幾年最高點達3萬多戶，今年勢必降到2萬戶以下，甚至僅1.5萬戶，推案減少，競價趨緩是健康的，但所有成本都在上漲，房價要降不容易，短期調整頂多也在10％以內。高雄市不動產開發公會希望政府鬆綁金融貸款、放寬外籍勞工使用限制、明確規範私法人的限制買賣、也正視營建缺工料漲困境。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全說，政府在房市景氣差時強勢通過平均地權條例修法一案，加上先前央行四波選擇性信用管制，對不動產市場造成極大影響，全聯會在平均地權條例修法過程，向政府提出「取消18個月內應動工興建限制」；「起造人興建房屋應排除囤房稅」等訴求，更要求政府，當投資客離開市場後就應停止打房。

高雄市副市長林欽榮表示，此時刻是不動產業重新盤整期，但房市暫時冷卻反而可能有更大發揮，他已督導市府各局處，申請作業過程盡力協助業界排除疑難，有些都更案，公辦都更案，捷運聯合開發案，市府也會讓出「購戶比」，後續進行的危老興建或都更興建，亦會大大釋出新措施，大家拭目以待。