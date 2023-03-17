今年3月起口罩解禁，臉部妝容以及肌膚保養成為女性顧客最在意的議題，連帶化妝品業績順勢成長，主打永中和在地居民的社區百貨比漾廣場至3月中，化妝品對比去年成長近一成。其中粉底類商品銷售更是明顯提升25%。

比漾廣場3/30將展開美麗購物節檔期，03/16(四)起至03/22(三)舉辦比漾卡化妝品/內睡衣預購會，推出全台最優惠購物回饋。顧客持比漾卡於化妝品及內睡衣區單櫃消費滿3,000元即回饋400元贈品券。化妝品/內睡衣預購會為期7天，現場申辦會員卡同享。

比漾廣場去年1F化妝品區10年首度大改裝，亦同步升級打造新北最美、最齊全的七間護膚室，其中包含DIOR、sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SKII等品牌護膚室及比漾廣場主題護膚室，提供更舒適及放鬆的環境服務每位顧客。

另外，比漾廣場3月起展開春上市系列活動，包括了青年藝術家展覽、春季改裝及新櫃、第三回川流影展暨青年導演大賽等活動。

比漾廣場今年第一季迎來B1「Lee」、5F「日立綜合櫃」等品牌進駐，增加館內商品豐富度，同時「翰林茶棧」移至B2，新增關東煮商品服務，提升顧客全餐期的用餐選擇性。另外，同期也針對2F與3F賣場天花、燈光及陳列布置行調整改裝，展現空間美學。

接著第二季5F也將迎來全新美式海鮮主題餐廳，強化館內餐廳陣容，期望新年度在提供更細膩的顧客服務與更多元的購物體驗之際，著重跟Z世代族群對話，打造潮流年輕的商場空間。

另外，比漾廣場今年度新「黑卡俱樂部」與「VIP貴賓群」共邀請200位頂級會員入會。針對黑卡及VIP卡的購物禮遇與店內服務，皆全面再升級，期望藉由各項貼心服務與多元的體驗活動，提升會員尊榮感，強化會員與比漾廣場的互動關係。

同時為更深度服務頂級會員，B1四步書房轉型升級調整為頂級VIP書房，提供頂級黑卡及VIP會員使用。