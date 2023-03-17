觀光產業攜手前進日本福岡 搶攻疫後日本旅客

日本是台灣前三大國際客源市場，疫前2019年來台旅客已超過216萬人次。為加大疫後台灣觀光於日本的宣傳力道，搶攻日本民眾來台旅遊，交通部觀光局由副局長周廷彰領軍，攜手公協會、旅行業、旅館業、休閒農場及觀光相關產業等單位，於3月17日至21日前往日本九州福岡及關西大阪辦理台灣觀光推廣活動。

本次為疫後於西日本辦理的首場大型推廣活動，3月17日在福岡地區辦理觀光推廣會，3月19至20日於大阪第一高樓近鐵阿倍野百貨周邊辦理Roadshow活動及觀光推廣會，並於3月25日至26日在福岡辦理「台灣觀光新印象活動」，將台灣經典美食結合時下最流行的餐車，讓關西地區的日本民眾，整個3月感受滿滿零距離的「台灣味」。

台灣一向為日本民眾喜愛的旅遊目的地之一，日本最大旅行社JTB在2023年1月份調查報告發表指出，台灣是日本海外旅遊目的地第三名，為亞洲國家旅遊目的地第一名，顯見台灣疫後安心、安全的旅遊環境深植日本民眾心中。

17日於福岡舉辦的台灣觀光推廣會，除向日本旅行業者深入介紹疫後台灣最新山海旅遊及觀光圈資源外，特別跨部會合作由農委會贊助台灣經典美食香腸、擔仔麵及鳳梨等，讓日本業者透過視覺、味覺等，全方位體驗台灣多元旅遊魅力，成為超級「愛台」業務員，行銷台灣旅遊產品。本次台灣觀光推廣會近60名日本業者出席與會，現場並安排與台灣觀光業者洽商規劃販售台灣特色旅遊行程，現場台日雙方互動十分熱烈，互相攜手合作衝刺來台旅客人數目標。

為延續台灣觀光話題性，交通部觀光局並於3月25至26日於福岡最熱鬧的博多車站前舉辦「台灣觀光新印象活動」，特別將台灣經典美食雞排及古早味蛋糕，結合時下最流行的餐車，讓福岡民眾現場享用正港台灣味，以美食挑起日本民眾對台灣旅遊的期待，轉化動力來台旅遊。