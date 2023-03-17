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觀光產業攜手前進日本福岡 搶攻疫後日本旅客

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部觀光局副局周廷彰長帶領台灣觀光代表團與九州地區觀光業者及媒體們相約在台灣。觀光局提供
交通部觀光局副局周廷彰長帶領台灣觀光代表團與九州地區觀光業者及媒體們相約在台灣。觀光局提供

日本是台灣前三大國際客源市場，疫前2019年來台旅客已超過216萬人次。為加大疫後台灣觀光於日本的宣傳力道，搶攻日本民眾來台旅遊，交通部觀光局由副局長周廷彰領軍，攜手公協會、旅行業、旅館業、休閒農場及觀光相關產業等單位，於3月17日至21日前往日本九州福岡及關西大阪辦理台灣觀光推廣活動。

本次為疫後於西日本辦理的首場大型推廣活動，3月17日在福岡地區辦理觀光推廣會，3月19至20日於大阪第一高樓近鐵阿倍野百貨周邊辦理Roadshow活動及觀光推廣會，並於3月25日至26日在福岡辦理「台灣觀光新印象活動」，將台灣經典美食結合時下最流行的餐車，讓關西地區的日本民眾，整個3月感受滿滿零距離的「台灣味」。

台灣一向為日本民眾喜愛的旅遊目的地之一，日本最大旅行社JTB在2023年1月份調查報告發表指出，台灣是日本海外旅遊目的地第三名，為亞洲國家旅遊目的地第一名，顯見台灣疫後安心、安全的旅遊環境深植日本民眾心中。

17日於福岡舉辦的台灣觀光推廣會，除向日本旅行業者深入介紹疫後台灣最新山海旅遊及觀光圈資源外，特別跨部會合作由農委會贊助台灣經典美食香腸、擔仔麵及鳳梨等，讓日本業者透過視覺、味覺等，全方位體驗台灣多元旅遊魅力，成為超級「愛台」業務員，行銷台灣旅遊產品。本次台灣觀光推廣會近60名日本業者出席與會，現場並安排與台灣觀光業者洽商規劃販售台灣特色旅遊行程，現場台日雙方互動十分熱烈，互相攜手合作衝刺來台旅客人數目標。

為延續台灣觀光話題性，交通部觀光局並於3月25至26日於福岡最熱鬧的博多車站前舉辦「台灣觀光新印象活動」，特別將台灣經典美食雞排及古早味蛋糕，結合時下最流行的餐車，讓福岡民眾現場享用正港台灣味，以美食挑起日本民眾對台灣旅遊的期待，轉化動力來台旅遊。

疫後台日航班陸續恢復，雙方旅遊亦逐步加溫，為搶攻疫後日本旅客來台旅遊，交通部觀光局搶在今年第1季於西日本地區辦理台灣觀光推廣活動，多點出擊，向日本業者與民眾宣告台灣為安心、安全，值得一來再來的旅遊目的地，盼能驅動日本旅客疫後海外旅遊的動力，首選台灣為旅遊目的地。

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日本 觀光 福岡

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