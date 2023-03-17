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統一董座羅智先：懂得差異化和需求 momo和全聯都是了不起的公司

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一集團董事長羅智先今（17）日出席統一集團、與統一中控、統一實業及大統益舉行聯合法說會。記者余承翰／攝影
統一集團董事長羅智先今（17）日出席統一集團、與統一中控、統一實業及大統益舉行聯合法說會。記者余承翰／攝影

統一（1216）集團董事長羅智先今（17）日出席法說會，談到零售產業。被問到家樂福併購進展，他僅表示，目前公平會仍在審核中，不方便談論；以市場競爭來看，富邦媒（8454）momo和全聯都是了不起的公司，懂得產生差異化和需求性，足以讓市場學習觀摩，而統一則將持續架設物流體系，雖都是百億台幣起跳，這都具未來能貨暢其流的必要性。

他認為，物流彷彿人體血液一樣，一旦發展到一定規模，就必須架設物流體系，因為公用體系無法提供專屬物流，只是物流投資很龐大，把土地算進去，都需投資百億台幣起跳，若不做又無法貨暢其流；因此建構物流，是規模經濟的必然情況，也讓大者恆大，小的企業要找到生存之道會比較辛苦。

此外，談到統一超（2912）的獲利小金雞菲律賓7-ELEVEN未來發展，羅智先說，台灣7-11成功商業模式否能套用在菲律賓7-11上，除了銷售一般產品之外，也能提供更多服務，「值得期待。」

菲律賓7-11原本是統一超獲利小金雞，但疫情三年來受到衝擊，業務面停頓，甚至有門市無法24小時營運，羅智先表示，現在疫情紓緩，菲律賓7-11有更多空間可思考，如何在現有門市增加價值和營業內容；目前菲律賓7-ELEVEN截至2月底點數超過3,400店，擺脫疫情干擾，超過97%以上門市皆恢復24小時營業。

菲律賓 疫情

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