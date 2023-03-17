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不用急著下船了！SCFI運價指數終結連9跌 歐洲線回升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

最新一期出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）終結連9跌，本周指數終於止住跌勢本周SCFI指數守住9千點來到909.72點，上漲3.17點，漲幅0.35%，主要的四大指數漲跌互見，歐洲已開始回升，美東線表現疲軟。

2022年上海出口貨櫃運價指數（SCFI）寫下神鬼奇航傳奇故事，指數衝上5094.36點的新天價，長榮（2603）、陽明（2609）連續兩年獲利創下千億元水準，股價狂漲後市場出現各種航海王傳奇；指數在去年下半年反轉急跌，2023年是一路走低，上周寫下2019年大漲以來的新低為906.55點。

主要的四大指數變化，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為878美元，較上周上漲13美元，漲幅1.5%；遠東到地中海每TEU(20呎櫃)為1651美元，較上周上漲62美元，漲幅3.9%。

美國地區貨量回升速度慢，遠東到美東線持續補跌，每FEU(40呎櫃)為2,088美元，比上周下跌106美元，跌幅4.83%；至於遠東到美西線跌幅收斂，每FEU(40呎櫃)為1,161美元，較上周下跌2美元，跌幅0.17%。

近洋線方面，隨著大陸開始復工，各項亞洲區的原物料需求回升，遠東到日本關東及遠東到日本關西都是持平，報價328美元；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較上周下跌3美元，為197美元；遠東到東南亞較上周上漲10美元，為190美元。

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