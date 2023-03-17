高雄建商公會理事長陸炤廷：房市供應減三成更健康

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷今(17)日在會員大會上說，2023年的高雄房地產市場撲朔迷離，預期供給量至少會減少3成，前幾年的最高點高達3萬多戶，2022年大概還有2萬多戶，今年勢必會降到2萬戶以下，甚至只有1.5萬戶左右，供給減少，競價現象趨緩，在此階段調整，是健康的。

陸炤廷表示，今年高雄市場應該不大會再出現向上競價的現象，但是要降價也是不容易，畢竟所有成本都在上漲，短期要調整價格應該也是在10％以內，且純屬個案表現。

高雄市不動產開發商業同業公會於3月17日假漢來大飯店成功本館召開「第15屆第二次會員大會」，大會由理事長陸炤廷主持。

陸炤廷致詞表示，平均地權條例修正案於今年1月10日三讀通過，預計將在今年年中正式實施，公會的心聲得到善意的回應，其中不溯及過往這項，算是提供了一點彈性緩衝，讓硬政策軟著陸，降低傷害。今年過年前營建署召集業者，討論中小型業者在金融緊縮後面臨的壓力，政府也感受到民間業者疾苦，可望後續能逐漸放寬金融管制，維持房地產市場業者百花齊放的平衡結構。

大會進行會務工作、財務、監察等報告事項及討論收支預決算、年度工作計畫等，其中討論事項亦建議金融機構授信稽核時，對於信用良好之中小型建商無論是素地建築或都更危老建地均宜平衡融資，及取得土融18個月需動工期限，應考量行政程序及缺工、缺料、發包艱難等客觀因素，酌予放寬動工期限。

該會向政府提出了鬆綁金融貸款、放寬外籍勞工使用限制、私法人限制買賣的明確規範、反應營建缺工料漲的困境等等，除為在夾縫中生存的高雄房地產同業爭取最佳的經營環境，同時也期待政府能正視問題並加以協助。

今年的另一個趨勢，是南高屏市場融為一體。高雄業者的推案範圍，不再侷限在高雄，而是往南往北推進，前進台南是因為市場需求擴大，南進屏東是因為房價外溢效應及看好未來前景，無論原因為何，南高屏顯然已經融合成為一個市場，推案的選擇性更大、機會更多，這也是我們所樂見的。

大會邀請香港商戴德梁行台灣分公司董事總經理顏炳立主講：「2023狡兔追市，黯淡的月，房市的機會點！」