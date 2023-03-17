上緯EzCiclo易可收86公尺風機葉片 試製成功

上緯投控（3708）旗下子公司上緯新材（688585-SH）與時代新材合作，使用可回收熱固樹脂「EzCiclo 易可收」的TMT86A型葉片，在大陸湖南試製成功。上緯表示，這是EzCiclo易可收熱固性樹脂首次應用在大型葉片製作上，後續可望加速推動「EzCiclo 易可收」的推廣進程。

上緯投控表示，該葉片長達86公尺，是上緯新材EzCiclo 易可收熱固性樹脂首次完成大型葉片製作的全新突破，也標誌新材料應用於風機葉片的全新里程碑，後續可望加速推動「EzCiclo 易可收」的推廣進程。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，熱固性複合材料的回收一直是複合材料行業面臨的一個問題，而上緯率先推出革命性創新產品—可回收熱固材料「EzCiclo 易可收」，是開拓循環經濟很好的開始；也看到了「EzCiclo 易可收」在未來複合材料行業的巨大潛力，未來將繼續與客戶緊密合作，開發更多元的熱固材料回收的解決方案。

上緯投控去年營收97.71億元，年減8.46%；營業利益4.73億元，稅後純益9.03億元，年增485.74%；每股稅後純益（EPS）9.48元，董事會通過配發5元現金股利。上緯投控2月營收5.28億元，年減21.38%；前2月累計營收為9.86億元，年減38.11%。