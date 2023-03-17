高鐵助心智障礙者走向戶外 育成社福基金會成員出遊圓夢

台灣高鐵（2633）愛心不間斷，持續幫助弱勢心智障礙者走向戶外、豐富生活體驗。今(17)日上午高鐵南港站來了一群特別的旅客，笑容滿面神采奕奕，他們是來自育成社會福利基金會裕民發展中心的心智障礙朋友及家屬，即將搭乘高鐵前往高雄橋頭糖廠參觀。出發前，南港站副站長許素真特地致贈象徵性的高鐵大車票，與成員們開心合照，並祝福這次旅程順利圓滿。

育成裕民發展中心主任張淳育表示，該中心所接觸的身心障礙者，大多因身體機能或智能發展的限制，加上原生家庭長期背負教養壓力，體能、經濟上的負擔沉重，使他們少有機會能走出戶外、參與休閒活動。中心雖然希望成員們能多與外界互動，但受限於經費預算，常是心有餘而力不足。這次感謝高鐵公司的協助，讓這些弱勢的族群有機會走出戶外、接觸人群，相信這次旅遊不但有助於他們增加生活體驗，也能讓他們留下難忘的美好回憶。

發展中心成員小琬得知可以搭乘高鐵去旅行，高興的睡不著，她開心的說：「高雄！我來了！高雄的大太陽，一定很溫暖，大家一起出遊，一定很好玩。」平常話不多的小偉也帶著靦腆的笑容說：「好期待這次的旅遊，謝謝高鐵贊助我們車票，讓我們可以一起出去玩。」

高鐵南港站表示，為落實企業社會責任，高鐵公司持續協助弱勢團體，傳達關懷心意。此次贊助育成裕民發展中心的成員及家長們出遊，希望讓平日難得外出的身心障礙者，有機會體驗高鐵的快速平穩與舒適，同時拓展生活視野。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更積極實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。