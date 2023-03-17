蔡總統參訪口罩國家隊 允提供預算助疫後轉型

總統蔡英文今天前往基隆市參訪口罩國家隊順易利實業有限公司，感謝業者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間付出，政府也會提供預算，協助企業後續轉型。

業者說，曾獲蔡總統頒贈口罩國家隊勳章，並在疫情期間提供2.37億片口罩。

蔡總統表示，疫情初期國際口罩短缺，所幸台灣中小企業長期累積的堅強實力與韌性，大幅提升口罩產能，提供國內民眾與醫療機構，也有能力捐贈國際夥伴，之後國際夥伴也提供疫苗給台灣，成為善的循環。

蔡總統說，感謝口罩國家隊防疫期間對國家的付出，也讓世界看到台灣團結力量。目前疫情平穩，相關口罩令鬆綁，但醫用口罩仍是重要防疫物資，希望仍需具自給自足能力。

蔡總統表示，台灣口罩依然精彩，已成時尚代表，不同場合可設計不同口罩，過去3年已成為生活文化一部分，但口罩生產已到轉折點，政府會提供特別預算，協助業者邁向生產智慧化與產品差異化。

「口罩產業在疫情後，政府不會讓業者孤單」，蔡總統說，透過數位轉型力量，可更快速生產多元產品，符合更多市場需求，也希望透過政府與企業力量，推動口罩產業升級與轉型。口罩是國家戰略物資，台灣須自有生產量能。

蔡總統表示，台灣生產的口罩品質優良、多樣化，政府未來如果要繼續採購，將優先採購。