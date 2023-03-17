淡海新市鎮5年漲38% 房仲：新案逾2000戶未來賣壓大

淡海新市鎮在淡海輕軌通車後，隨著基礎建設日益完善，加上相對親民的房價，成為小資族愛購區，去年交易量達2600多棟，佔全淡水區的四成五。中信房屋研展室彙整實價登錄資料，發現2019年至2023年至今，淡海新市鎮大樓的成交價自21.6萬元漲至29.9萬元，漲幅達38%。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，淡海新市鎮一般分四個生活圈，海洋科大、美麗新影城、濱海路南側、行政中心。目前價格最高的區域是行政中心生活圈，今年初的成交價均價已到每坪33萬元，這區是都市機能發展最完善的區域，包含政府機關、雙語新市國小都在這，房屋去化速度較快，今年的預售屋社區都在60~130戶之間，如今年第四季要完工的群祥泰，社區規劃為93戶。

四區裡漲幅最大的是海洋科大生活圈，從18.8萬飆升至27.1萬，漲幅達44.1%，成為淡海新市鎮裡五年漲幅最大的區域，謝欣亞說該區在輕軌末端，離紅樹林站搭輕軌需30分鐘，機能尚在發展中，還有許多未蓋的建地，新推案有1912戶的名軒海樂地，目前銷售約2成，還有已完工3年以上，還在銷售的宏盛水悅跟海上皇宮，兩案共1328戶，換言之，新案銷售戶數有逾2000戶，賣壓相當大。

同屬賣壓大的區域，還有美麗新影城生活圈，謝欣亞表示，新市南路二路到濱海路二段中間的住宅較密集， 但離美麗新影城較遠，新推案的戶數都少，如98戶的新潤心苑、133戶的富麗欣，開價穩踩3字頭，影城旁邊主要是海洋都心系列，海洋都心2跟海洋都心3共計3585戶，都是以成屋銷售，開價都還在2字頭。

謝欣亞說，營造的成本提高，導致新案價格上漲，加上輕軌通車等利多，帶動新古屋的價格上揚，但相比雙北而言還是競爭力十足，備受小資族青睞，後續淡江大橋將在2025年完工，連結淡金路、中正東路與北投大度路的淡北道路工程，預計於2028年完工，將補強淡水對外的交通網，發展值得關注。