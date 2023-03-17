春遊日本賞花趣 百花齊放在京都

春天到了，最熱鬧的莫過於賞櫻活動。春天來到京都，如果只知道追櫻花那就太可惜了，百花齊放的春日裡，京都府在除了櫻花，還有山茶花、杜鵑等不同品種的花卉在春天展現其美妙姿態。針對京都府【海】【森】【茶】【竹】四區整理了七處春日賞花秘境，讓大家的追花地圖更加完整。

【海之京都】

獅子崎稻荷神社@宮津市－因與室町時代的水墨畫家・雪舟繪製的國寶「天橋立圖」的景色相似，因此被稱為「雪舟觀」。這裡最美的風景莫過於春天時，紅色鳥居與圍繞在鳥居周邊約1,000棵三葉杜鵑盛開時形成的絢爛美景。

舞鶴自然文化園@舞鶴市－每年僅在3月山茶花季、6月繡球花季與11月的紅葉季開園。園內約有5公頃大的山茶花園，種植約1,500種山茶花，其中最珍貴罕見名為「金山茶」的品種也有。山茶花的花瓣豔麗多彩，粉色、紅色、黃色等，到了春天便在園內展現她們獨特之美。

【森之京都】

京都府立琉璃溪自然公園@南丹市－有著「如同琉璃一般美麗」而取名為琉璃溪的琉璃溪自然公園，是位於南丹市園部町南西部飆高500公尺的高原。被稱為「琉璃溪12勝」，可欣賞瀑布、岩石，跟隨季節變化的各種風景。到了4月下旬，山杜鵑與三葉杜鵑將溪谷一帶染成深淺不一的紫紅色，宛如是一幅水彩畫般。

水源之鄉・老富＠綾部市－從3月下旬開始的結香花一路到來5月中旬的蝴蝶花，讓這片杉林秘境熱鬧了起來。在這裡，可以看到大片大片的結香花和蝴蝶花在陽光下綻放，彷彿置身於一個充滿生命力的世界。有各自獨特形狀和花色的結香花與蝴蝶花群生在此，形成了一觸覺美的自然風景。

【茶之京都】

神童寺＠木津川市－由聖德太子所創的古剎，市山岳修道的道場。每到春季寺內的櫻花與三葉杜鵑相繼盛開，淡粉色與桃紅色的花樹跟山景相互映襯，在走山徑中，彷彿置身於粉色隧道，美的動人。

三室戶寺@宇治市－知名的賞杜鵑花名所，是創建於奈良時代的名剎。境內5,000坪的大庭園裡的杜鵑花園，是近畿地區最大規模。每當春天到來，境內被整片杜鵑花海所覆蓋，就像處在夢幻的仙境之中。

【竹之里・乙訓】