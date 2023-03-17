彰化「透改套」投報3~4％ 專家提醒兩大風險

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彰化市街景。圖／東森房屋提供
彰化市街景。圖／東森房屋提供

彰化市中古透天交易日漸升溫，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，2022年彰化市屋齡20年以上中古透天的平均購屋總價約為1141萬元，相較於2017年的774萬元，短短五年時間就增加了367萬，成長幅度接近五成。

同一時間，2022年彰化中古透天的交易件數佔到全市透天交易總件數的64%，與2017年的46%相比快速提升了約18個百分點。

東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月指出，彰化市兼具基礎機能與發展願景，房市有支撐，中古透天房價CP值相對較高，無論買房自住或是投資出租都是很好的選擇。

王玉月指出，彰化市發展早，人口相對密集，生活採買、交通出行都非常便利，市內還有擴大彰化市東區都市計畫區、彰化大竹鹿港捷運線、中捷綠線延伸彰化等規劃討論，區域發展前景很有想像空間。

目前彰化市中古透天與周遭都會區相比仍屬親民，CP值相當不錯，市區內5~6米活巷透天總價普遍在750~900萬元上下，8米以上活巷透天總價則在1000~1500萬。至於新推案，成交價格已站上3字頭。

王玉月表示，彰化縣政府商圈是目前彰化市租屋市場最熱絡區塊，該商圈鄰近彰化基督教醫院、秀傳醫院、建國科技大學、彰化高商、彰師大，很多醫護和學生在當地租房，這類客群具穩定性高、工作單純、風險低等特點，是房東們最喜歡的租客類型。

由於中古透天入手門檻相對較低，大部分房東都會選擇投資中古透天並改建成套房對外出租，一般來說這類物件的租金投報率可以達到3~4%左右，穩定的收租表現也為區域房市加分不少。

東森房屋研究中心副理黃勝暉提醒，「 透改套」產品雖能為投資人帶來可觀的收益，但仍有兩大隱性風險，購屋民眾不得不慎。

首先，目前市面上不少「透改套」產品都有增建、違建的情況，存在一定安全隱憂，而且未來恐怕會有被拆除的風險。

另外，目前台灣少子化現象不斷加劇，很多學校周邊的租屋市場的需求也在同步下降。由於租賃市場的變數和風險較多，建議購屋民眾買房出租前還是要謹慎評估，最好請深耕當地的房仲業者協助，確保買到抗跌保值標的。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋
彰化市街景。圖／東森房屋提供
彰化市街景。圖／東森房屋提供

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