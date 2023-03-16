寶得利澄清： 「中華情旅遊集團」與公司無關

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
上櫃公司寶得利發表聲明。黃淑惠翻攝
上櫃公司寶得利發表聲明。黃淑惠翻攝

上櫃公司寶得利（5301）今天發表聲明表示，今天市場上傳出的「中華情旅遊集團」涉嫌向觀光局申請安心旅遊補助等，這家公司非本公司投資公司，寶得利也與這家公司無關。另外，這次被點名的寶得利前董事長兼總經理已於110年11月12日請辭，董事長一職也由張竹煌接任。

今天市場上傳出「購物站天后」的總裁張雅琍，涉嫌利用關係企業「中華情旅遊集團」，以不實資料詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元，台北地檢署16日指揮調查局搜索並約談，張姓董事長遭移送到北檢。

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