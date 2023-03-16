達航子公司8,820萬購買東京租賃廠地 因應營運需求

PCB鑽針與雷射鑽孔服務廠商達航（4577）今日公告更正代子公司大船企業日本株式會社公告取得不動產土地及廠房資訊。達航說，購買為營運需求，出租方預計出售該不動產，考量搬遷及租金支出等全面性評估後，決定與出租方購買。

達航提到，交易相對人：大船科技股份有限公司，報價由專業機構TMAX Valuation估價金額日幣3億9,100萬元 (折合台幣8億7,975萬元)

達航也說，不動產(土地及廠房)坐落於東京都町田市南町田五丁目，交易數量土地1,492.28 平方公尺；建物 1,750.50平方公尺，目前租用，每月租金日幣220萬7,500元。交易總金額(未稅)：日幣3億9,200萬元 (折合台幣8,820萬元)。