和泰大金30年營收成長百倍 今年營收挑戰215億元

和泰大金代理日本大金冷氣屆滿30年，董事長蘇一仲表示，代理日本大金冷氣空調產品30年，年營業額從第1年不到2億元到去年達到200億元，30年成長100倍，今年大金將持續擴大商用機種市場，預期全年營收將再成長7.5%，挑戰215億元水準。

和泰大金今（16）日舉行2023年新產品發表會，董事長蘇一仲表示，1992年簽下代理日本大金冷氣，當時是市場的「No One」，隨著公司營運逐漸的成長，成為市場的「Some one」，到後來日本大金成為台灣冷氣空調品牌的「No.1」，蘇一仲強調，這30年來，大金冷氣靠的是洞燭機先，產品總是領先市場。

蘇一仲也表示，過去3年雖然市場受到疫情干擾和影響，但和泰大金營運仍維持成長，而隨著營運規模擴大，去年營業額首度達到歷史新高的200億元水準，今年代理空調本業將持續成長，加上擴大商用機種市占率，全年營業額估計可望再成長7.5%，挑戰215億元。

此外，總經理林鴻志也表示，和泰大金將持續投資台灣，該公司近期已斥資30億元，將在於桃園投資倉儲物流及服務中心，預計2025年完成建置，預計該倉儲物流中心完成之後，每年至少可省下2,000萬元以上費用，未來將整合營業據點與維修、先進的自動化倉儲設備，強化整體戰略版圖並提升顧客滿意度，規劃未來提供一站式滿足的全方位服務。

對於今年產品布局，林鴻志也說，今年營運成長動能來自產品線擴大，除了現有家用市場產品外，商用機種也會增加，同時擴大冰水機市占率，此外冷凍冷藏產品已接獲訂單。

產品市占率方面，商用空調今年市占率提升至71%、區控型中央空調增至61%、全球交換機擴大至50%、除濕機提升至6.2%。至於今年台灣整體空調市況，林鴻志則認為，政府祭出的節能補助政策，是讓產品銷售檔期提前，今年整體市場需求力道最終還是要看景氣情況而定。