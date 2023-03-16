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ESG商辦京華廣場園區 榮獲「GRESB」五星評等

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
（左起）GRESB亞洲首席代表黃欣鳳(Yvonne Huang)、亞太商務發展董事陳睿(Trey Archer)、威京總部集團主席沈慶京及鼎越開發執行副總張嘉文。中石化提供／照
（左起）GRESB亞洲首席代表黃欣鳳(Yvonne Huang)、亞太商務發展董事陳睿(Trey Archer)、威京總部集團主席沈慶京及鼎越開發執行副總張嘉文。中石化提供／照

中石化（1314）百分百投資的鼎越開發，旗下「京華廣場頂級商辦園區」榮獲2022年全球房地產可持續性基準（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）評選為「全球業界領導者－綜合物業發展類別」五星評等，為全台第一座獲得此殊榮的頂級商辦園區，亦是亞洲第二名。中石化表示，ESG商辦不是「口號」，京華廣場就是「答案」；京華廣場已為台灣ESG建築的領先指標。

GRESB亞太商務發展董事陳睿（Trey Archer）及亞洲首席代表黃欣鳳（Yvonne Huang）特別安排台灣行程，今（16）日親自拜訪威京總部集團主席沈慶京，恭喜鼎越開發以公司管理占30%的總評分及「京華廣場頂級商辦園區」建築設計占70%的總評分，榮獲台灣第一的「綜合物業發展」類別GRESB五星認證，也期許其他開發商正視ESG永續開發及企業治理的重要性。

沈慶京說明，因應氣候如重力加速度般惡化，「京華廣場頂級商辦園區」承襲陶朱精神，以高樓層陽台層層種樹為核心概念，落實吸碳一小步、抗暖一大步之外，未來將取得五大認證標章（LEED能源與環境設計領導認證白金級、WELL健康建築標準™白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章），整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，一覽陽台綠景，綠植遮蔽陽光，還可以有效降溫；企業也可以減少使用空調，達到節能減碳的效果。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，「京華廣場頂級商辦園區」設計階段即導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），提高生產效率、縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量；同時結合FM設施管理（Facility Management）打造房地產科技（PropTech）新觀念，結合5G和AIoT技術，達到智能化科技物業暨資產管理，將「科技」及「人性」完美結合，導入ESG永續發展策略，鏈結綠色金融生態系，以空間3D建築資訊化系統，挹注頂級商辦園區的綠色營運，建立能源管理到數位管理平台，前瞻導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），對未來淨零碳排服務做好準備。

中石化子公司鼎越開發，以京華廣場頂級商辦園區，榮獲2022 年全球房地產可持續性基準綜合物業發展類別，台灣第一、亞洲第二的五星評等。中石化提供／照
中石化子公司鼎越開發，以京華廣場頂級商辦園區，榮獲2022 年全球房地產可持續性基準綜合物業發展類別，台灣第一、亞洲第二的五星評等。中石化提供／照

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