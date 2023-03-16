政大高材生挑戰信義房屋MA計畫 找到職涯一片天

目前正在參與信義房屋總公司經營管理MA計畫的童莉婷，擁有政大財管系、財管所的背景，大學時期選修一堂「不動產實務」課程，自此開啟對不動產領域的興趣，曾在信義代銷任職，接著又回到研究所進修，去年起更決定加入信義房屋MA計畫，希望開拓不動產業界更多元的工作觸角。

財管系所學多半專注在公司財務、金融工具、金融市場、投資理財等面向，童莉婷卻在大四下學期，接觸到由信義企業集團中高階主管擔任業師的「不動產實務」選修課，打開對不動產領域的興趣。

童莉婷說，在聽到信義代銷主管介紹代銷預售屋實務銷售模式，如何從無到有包裝、行銷，直到找到對的客戶，「覺得非常有興趣！」便決定休學暫緩研究所求學之路，並主動向主管爭取到信義代銷的工作機會，開始學習了解市場上建案價格、產品、銷售狀況，加以統整分析提案、協助公司評估潛力的案件。

後來，童莉婷選擇回到學校繼續讀書，取得財管所文憑。畢業之際，正值信義房屋正在招募第一屆MA，喜愛不動產工作，且認同信義集團「以人為本、先義後利」精神的童莉婷，積極報考MA計畫，並順利成為信義MA的其中一員，過去8個月，她在第一線業務單位歷練過半年，目前則在轉型辦公室擔任專案管理師。

童莉婷說，前半年在業務單位的經驗，除了從事不曾做過的房仲工作，接受「突破同溫層」的挑戰，包括如何經營與客戶間的關係、累積屋況查檢及房屋稅法等專業知識之外，印象很深的是，還曾全程使用英文服務外籍客戶。

此外，透過實際與第一線業務的互動，轉進幕僚單位後，能更有同理心地規劃、執行專案，也會有足夠人脈，更有機會成為幕僚單位與業務單位的橋樑之一。

信義房屋所推出的MA計畫，主要是希望替集團培養出具有全局觀及專案管理能力的人才，成為信義房屋轉型為「居住生活服務提供者」的動能。

童莉婷表示，實際參與培訓後發現，不同於很多公司的輪調歷程像「過水」或僅是「從旁觀察」的角色，信義房屋讓MA親自負責專案，且由高階主管擔任Mentor（導師）、中階主管擔任Coach（教練），無論是定期面談，討論職涯規劃及遭遇的困難，還提供許多內、外部培訓資源，例如知名線上課程平台自由選課、專案管理實務、經營研討會等充實培訓，也能參與公司重要策略專案，進行跨部門交流合作，都讓MA有系統地拓展工作觸角。

為吸引國內外頂尖優秀人才加入，信義房屋特別祭出保障月薪7萬元、年薪120萬元的保障薪資，且有機會依培訓輪調期間專案表現，最高年薪可達150萬元，第二屆MA招募更有機會在輪調期間赴海外如日本、馬來西亞進行歷練。培訓期滿後，MA會依個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期以專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。