華紙總座：今年以來木片、漿價緩跌 惟3月木片已見支撐

華紙（1905）今（16）日召開法說會，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，去年第4季木片價格來到最高點，漿價方面短纖紙漿在第4季價格並無下跌，一直到12月才往下壓，今年以來短纖紙漿呈現緩跌，木片價格雖然也呈現緩跌，但在3月已出現支撐，主要是木片的用途近年持續擴大，加上是稀缺資源，因此價格相對有撐。

華紙公告2022年財報，合併營收為236.5億元，年增7.3%，毛利率10.8%，全年稅後淨利歸屬於本公司為4.46億元，每股盈餘0.41元。董事會通過決議，每股擬發放現金股利0.30元，配發率73%。

面對原物料價格的波動，陳瑞和表示，市場變化很快，紙廠對原物料的控制需要更精準。今年以來雖然全球看待景氣普遍不是十分樂觀，但華紙今年前二月表現持平，目前看來原物料沒有大幅下降，庫存只會略為壓低。今年資本支出主要在特殊紙廠久堂廠預計做設備升級，投資金額達上千萬歐元，包括能源效率和產能皆可提升，預計產能將提升10-20%。

華紙表示，漿價從去年第2季開始走揚，全年平均漿價800美金，相較2021年每噸多了170美元，加上新台幣貶值都讓華紙營收受惠。不過木片、運費及能源成本漲勢明顯，同時全球景氣自去年第四季趨緩向下，衝擊後端供需，影響華紙全年度獲利表現，但華紙仍積極研發新品、拓展市場，轉型為全回收循環材料供應商，與全球減碳、減塑與減廢的趨勢同行。

華紙也持續針對「全回收」產品做開發，「益利CircuWell」全回收食安用紙，穩定銷往歐美多國，近期更獲得國籍航空公司青睞，成為機上使用紙杯。接下來將與台灣速食餐飲協會合作，與五家連鎖系統早餐店使用並示範回收。

另外，以回收纖維製成的「牛皮紙膠帶」使用後可跟紙箱同步丟入紙類回收體系，目前已在觀音廠投入生產，即將進軍包裝應用領域，作為物流快遞及日常封箱使用，在蓬勃發展的電商網購及包裝市場，提供環保包材新選擇，同步推進國際市場。

華紙除了專注於綠色產品開發外，在綠色能源方面，華紙亦持續開展更多元化的再生能源，導入智慧能源管理模式，提高能源效率使用，2022年單位產品能耗相比2021年降減約5%，2022年的綠電及再生能源比例達到32%。