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內科交通短期三大措施改善 旅行時間初步微幅下降

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市政府交通局今（16）日公布內科交通短期（三個月）執行計畫改善成果，針對內科區域主次要幹道(堤頂大道、港墘路、瑞光路及舊宗路等）利用CVP（Cellular-Based Vehicle Probe）電信大數據統計資料估算平日下午尖峰時段（17~19時）小客車平均旅行時間，結果顯示內科交通短期計畫改善後，除堤頂大道旅行時間無下降，其餘區內主要道路微幅下降約3-5%。

台北市政府為積極改善內科交通壅塞問題，市長蔣萬安上任後即親自至現場視察下午尖峰車流狀況，並啟動改善專案，於今年1月17日成立跨局處府級專案小組，並研擬短、中、長期執行計畫。短期執行重點為路口淨空（增加見警率）、汽機車減量（不斷提升公共運輸量能）及車行動線順暢（交通工程改善）等三大措施，包含路邊停車格尖峰實施禁停管制、通勤/直達公車加開12班次、捷運文湖線尖峰加密班次及車廂改裝增加容量、YouBike站位倍增至40站、重要路口增加見警率、路口路段壅塞檢討及時段性禁左標誌改內照式等，另預計今年3月30日起闢駛2線內科快線公車共84班次。

北市府亦透過持續拜會內科發展協會、內科企業、當地里長、土木技師公會及邀請專家學者研商交通及ESG議題等模式，不斷滾動式檢討內科交通改善執行計畫，期以執法、工程及公私合作方式，逐步紓解交通壅塞問題。

後續（2023年3月至2024年）重點工作將廣納在地意見，與企業合作，多管齊下，執行計畫包含建置科技執法、闢駛北環幹線公車、擴大建置30處智慧號誌及檢討內科道路路型等，並推動綠色交通友善企業認證機制，由企業端響應綠運輸政策，以減少私人運具使用，紓解內科交通。

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