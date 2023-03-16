深耕鄰里 Gogoro今年將展150家社區店

電動機車龍頭Gogoro持續深耕日趨成長市場，接下來策略將深入鄰里，台灣市場總經理姜家煒表示，在機種與價格帶的完整、能源補給的完善後，今年將開出社區店，強調「你家巷口，隨到隨修」，目標到年底展至150店。

姜家煒指出，政府的政策是2030年新售機車中，電動機車佔比要達到50%，加上近年來電動機車的市佔率穩定提升，台灣民眾對於電動機車已經不再陌生，而隨著Gogoro不斷推出新車種，在各個價格帶都有布局，加上換電站在2022年已經突破2500站，今年重心是推出「有感的服務」，強調方便與貼心。

姜家煒表示，對於機車車主來說，方便很重要，推出Gogoro社區店的目的，就是要在離車主最近的地方提供車主最專業的服務，更喊出零等待，免預約隨到隨修、體驗店與社區店一致品質、每間店2個工位等品質保證。

姜家煒表示，透過透過大數據分析精準展店，找出消費者需求熱區、Gogoro服務真空區，兩者交集就是通路機會點，而過去一個月以每日一店的速度開出40家社區店，今年到年底則要達到150店。