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Yahoo奇摩傳出售消息多年 近期傳Q2定案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Yahoo奇摩出售旗下電商事業傳聞再起，雖然Yahoo官方表示為不實傳言，但東森（2614）集團總裁王令麟卻直言有意願，只是價格太貴。路透
Yahoo奇摩出售旗下電商事業傳聞再起，雖然Yahoo官方表示為不實傳言，但東森（2614）集團總裁王令麟卻直言有意願，只是價格太貴。路透

Yahoo奇摩出售旗下電商事業傳聞再起，雖然Yahoo官方表示為不實傳言，但東森（2614）集團總裁王令麟卻直言有意願，只是價格太貴。據了解，在近期Yahoo奇摩董事總經理林振德及媒體業務事業群總經理方盈傑確定在3月31日離職後，網站「打包」賣的傳言更明確，且可能第2季見分曉，據傳，買方除了市場傳言的國泰、富邦外，也有私募基金有意願。

業界人士指出，Yahoo幾經多次交易，目前的母公司、私募基金阿波羅全球管理公司也有要賣出的計畫，Yahoo傳出要賣電商事業已經是業界多年傳聞，國內大型零售通路、電商平台都曾表達過意願，但都卡在售價談不攏上。近期最新進度是傳出第2季可能有譜，從高階人事變動可見一斑；而出售的方式，可能是以目前媒體社群平台為主，加上電商整包銷售。

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